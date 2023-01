Saksan liittokansleri vahvisti Boris Pistoriuksen valinnan maan uudeksi puolustusministeriksi

Saksan liittokansleri Olaf Scholz on vahvistanut Ala-Saksin osavaltion sisäministerin Boris Pistoriuksen valinnan Saksan uudeksi puolustusministeriksi.

– Pistorius on äärimmäisen kokenut poliitikko, jolla on hallinnollista kokemusta ja joka on ollut mukana turvallisuuspolitiikassa vuosia. Hänen taitavuutensa, jämäkkyytensä ja suuri sydämensä tekevät hänestä juuri oikean henkilön johtamaan Saksan asevoimia, Bundeswehriä, läpi tämän muutoksen ajan, Scholz perusteli.

Puolustusministeri Christine Lambrecht ilmoitti erostaan eilen. Lambrechtia oli kritisoitu muun muassa Ukrainaa käsitelleestä, epäasiallisena pidetystä uudenvuoden videotervehdyksestä.

Lambrecht kertoi pyytäneensä liittokanslerilta eroa, koska kuukausikaupalla jatkunut häntä koskeva mediahuomio on estänyt tekemästä Saksan kansalaisten etuja palvelevia turvallisuuspoliittisia päätöksiä.

Lambrecht ei myöskään ole onnistunut lisäämään Saksan asevoimien määrärahoja halutussa määrin, vaikka liittokansleri oli niin luvannut.

Saksaa on myös arvosteltu sen haluttomuudesta lähettää nykyaikaisia taistelupanssarivaunuja Ukrainaan.

Lambrecht kävi niin ikään vasta lokakuussa vierailulla Ukrainassa, yli puoli vuotta sodan alkamisen jälkeen.