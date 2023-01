Salo mukana Matka2023-messuilla Helsingissä

Salo on esillä 20.–22.1. Helsingin Messukeskuksessa järjestettävillä Matka2023-messuilla Suomen Saariston yhteisosastolla yhdessä muiden rannikkokaupunkien kanssa. Salon lisäksi esillä on Turku, Naantali, Parainen, Kemiönsaari, Kaarina, Rauma, Pori, Ahvenanmaa, Taivassalo, Kustavi ja Uusikaupunki.

VisitSalon osastolla on jaossa muun muassa uusi Salo2023-matkailuesite, missä on mukana yli 80 eri toimijaa ja runsaasti tapahtumatarjontaa. Tämän vuoden teemana on kaupungin uuden strategian mukaisesti tapahtumat ja niitä nostetaan vahvasti esille, kertoo markkinoinnin suunnittelija Sanna Lammervo Salon kaupungilta.