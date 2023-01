Salolainen taksiyrittäjä lähetti Lounais-Suomen Taxidatalle marraskuussa 2018 sähköpostin, jossa muun muassa kysyttiin ”Miksi datatakseja suositaan?” Sähköposti on nyt yksi kirjallisista todisteista laajassa riitajutussa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Kuusi taksiyrittäjää Perniöstä, Perttelistä ja Salosta on haastanut turkulaisen Lounais-Suomen Taxidata Oy:n oikeuteen sopimusrikkomuksesta. Yrittäjät vaativat yhteensä yli 300 000 euron vahingonkorvauksia menetetyistä Kela-kyydeistä vuosina 2019–2021.

Käräjäoikeus valmistautuu ratkaisemaan kiistaa, jossa vastakkain ovat yhden auton maaseututaksit ja miljoonien eurojen liikevaihtoa takova taksiyhtiö. Lounais-Suomen Taxidata kiistää kantajien kaikki vaatimukset.

Kiistan juuret juontuvat liikenneministeri Anne Bernerin (kesk.) kohutusta taksilaista, jota on sittemmin korjailtu. Kela on Suomen suurin taksipalvelujen ostaja, ja se ryhtyi taksiuudistuksen jälkeen kilpailuttamaan korvaamansa taksimatkat. Valituksi tulleiden maakunnallisten välityskeskusten tehtävä oli yhdistää vapaa taksi ja kyytiä etsivä matkustaja.

Lounais-Suomen Taxidata Oy voitti kilpailutuksen Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

Salon alueella oli vanhastaan sekä datatakseja että maaseututakseja. ”Käytössä oli lähin vapaa auto -menetelmä”, kanteen nostaneet taksiyrittäjät kirjoittavat. Heidän mukaansa kaikkiin Kela-kuljetuksiin oli haettu vapaata autoa tasapuolisesti koko alueelta.

Toukokuussa 2019 Taxidata lähetti tiedotteen, jossa se kertoi päätöksestään yhdenmukaistaa Kela-kuljetusten jakoperusteet. Se kutsui muutosta priorisoinniksi. Kela-kyydit välitettäisiin ensin Taxidatan omille autoille ja vasta kahden minuutin jälkeen muille Kela-taksiyrittäjille.

Kymmenen salolaista taksiautoilijaa lähetti toimenpidepyynnön Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. Heidän mukaansa Taxidata käytti määräävää markkina-asemaa väärin. KKV oli jo tuolloin aloittanut tutkinnan, jossa epäiltiin kolmeatoista Kela-kyytejä välittävää yhtiötä kilpailulain vastaisista menettelyistä.

”Viraston selvitysten perusteella näyttää siltä, että useiden alueellisten tilausvälityskeskusten toiminta on estänyt tai vaikeuttanut autoilijayrittäjien toimintaa. Tämä on vähentänyt kilpailua taksimarkkinoilla, jolloin myös asiakkaiden valinnanvara on kaventunut”, KKV:n johtaja Valtteri Virtanen totesi tiedotteessa kesäkuussa 2020.

Joulukuussa 2021 KKV ilmoitti, että se oli päättänyt tutkinnan Lounais-Suomen Taxidatasta. Viraston mukaan yhtiö oli muuttanut toimintatapojaan, joita KKV oli alustavasti pitänyt ongelmallisina.

Pettyneet taksiyrittäjät kokivat Kilpailu- ja kuluttajaviraston ratkaisun nahkapäätöksenä.

Nyt riitaa ratkotaan Turun oikeustalossa. Käräjäoikeuteen toimitetuista asiakirjoista selviää, että kanne kumpuaa Lounais-Suomen Taxidata Oy:n priorisointipäätöksestä toukokuulta 2019.

”Ennen muutosta kilpailu oli vapaata. Lähin taksi sai ottaa ajon.”

Taksiyrittäjien mukaan muutos on vähentänyt heille välitettyjä Kela-kyytejä merkittävästi ja aiheuttanut mittavia taloudellisia menetyksiä. Salon sairaalasta ja muista hoitolaitoksista tarjotaan kantajien mukaan ajoja ensisijaisesti Salon ja Halikon Taxidata-autoille, ja maaseudun taksit jäävät ilman ajoja, vaikka olisivat odottamassa paluukyytiä esimerkiksi Salon sairaalan alueella.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on salannut osan aineistosta sillä perusteella, että se sisältää liikesalaisuuksia. Kanteesta kuitenkin selviää, että taksiyrittäjät laskevat hävinneensä joka kuukausi 863–3 372 euroa yli kahden vuoden ajan.

Lounais-Suomen Taxidata Oy kiistää kanteen kokonaisuudessaan. Sen mukaan sopimusrikkomusta ei ole tapahtunut, ja kyydit on jaettu tasapuolisesti kaikille. Kantajille ei ole myöskään aiheutunut euromääräistä vahinkoa.

Oikeudenkäynti pidettäneen keväällä, kun osapuolet ovat toimittaneet omat lausumansa asiasta.