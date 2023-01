Salolaisyrittäjän sairaalasta julkaisemat Facebook-päivitykset keräsivät satamäärin tykkäyksiä – ”Olen aina mukava ihmisille ja teen parhaani”, hän kertoo salaisuudekseen

”Tsemppiä”, ”Pikaista paranemista!”, ”Hyviä vointeja!”

Farid Lamnaouerin viimeisimmät Facebook-päivitykset ovat keränneet valtavan määrän tykkäyksiä ja tsemppiviestejä sosiaalisessa mediassa. Syykin on sinänsä looginen: yli 30 vuotta sitten salolaistunut Lamnaouer kertoi keskiviikkona menevänsä leikkaukseen niskanikaman painauman vuoksi.

– Positiivisten viestien suuri määrä on tullut yllätyksenä. Olen todella iloinen siitä, että ihmiset välittävät, Lamnaouer totesi perjantaina juuri kotiuduttuaan.

Lamnaouer kertoi leikkaustoimenpiteestä sekä Salon Seudun Puskaradio -ryhmässä että henkilökohtaisella Facebook-sivullaan. Julkaisut keräsivät perjantai-iltapäivään mennessä liki 800 tykkäystä ja yli 300 kommenttia.

Lamnaouer on työskennellyt ravintola-alalla kotiuduttuaan Saloon vuonna 1991.

– Salo on kuitenkin verrattain pieni kaupunki. Olen tutustunut ihmisiin ja pyrkinyt palvelemaan asiakkaitani mahdollisimman hyvin, hän painottaa.

Lamnaouer on toiminut yrittäjänä vuodesta 1996 lähtien. Hänen Fes Kebab & Grill -ravintolansa sijaitsee Tupurissa.

– Minulla on asiakkaita, jotka olen kohdannut ensimmäisen kerran 1990-luvun alussa. He olivat silloin alle kouluikäisiä, ja nyt he käyvät ravintolassani omien perheidensä ja lastensa kanssa, Lamnaouer mainitsee.

Hän sanoo saaneensa tsemppiviestejä niin nuorilta kuin senioreiltakin.

– Olen aina mukava ihmisille ja teen parhaani, hän kiteyttää periaatteensa.

”En halua mennä konkurssiin”. Näin Salon Seudun Sanomat otsikoi uutisen viime lokakuussa.

Kyseessä oli Lamnaouerin lausahdus. Hän pohdiskeli tuolloin edellytyksiään pitää Fes Kebab & Grilliä auki talvikuukausien aikana.

– Sähkön hinta kallistui niin paljon, että olen miettinyt, joudunko sulkemaan paikan väliaikaisesti joulukuussa tai tammikuussa. Asia on vienyt yöunet, Lamnaouer kuvaili lokakuussa.

Hän toteaa ravintolan nykyisen sähkölaskun olevan noin kuusinkertainen vuodentakaiseen verrattuna. Paikka ei kuitenkaan ole menossa kiinni, vaikka Lamnaouer kyseistä mahdollisuutta aikaisemmin väläyttelikin.

– Laskut tulevat maksetuksi vain, jos ovet ovat auki, hän selventää.

Toistaiseksi yrittäjä onkin saanut hoidettua kaikki maksuvelvoitteensa.

– Mutta palkkaa en kyennyt itselleni joulukuussa maksamaan, hän huokaa.

Lamnaouer totesi jo lokakuussa, ettei ruoka-annosten hintoja voi nostaa loputtomiin.

– Olemme korottaneet kertaalleen hintoja, ja sama toimenpide tehdään myös ensi viikolla. 15:tä euroa kebab-annoksesta ei kuitenkaan voi pyytää, hän alleviivaa.

Kokonaistilanne näyttää Lamnaouerin mukaan nyt vakaalta.

– Toivottavasti ollaan menossa parempaan suuntaan. Pärjään kyllä, mutta säästöön ei rahaa tässä tilanteessa jää.

Lääkärit painottivat keskiviikkona operoidulle Lamnaouerille, ettei hän saa rasittaa itseään kahteen viikkoon.

– Sairausloma kestää periaatteessa neljä viikkoa, mutta jo kahden jälkeen voin palata ravintolalle, jos kunto sen sallii, Lamnaouer kertoo.

Niskanikamavamma on perua vuosikymmeniä samanlaisina pysyneistä työasennoista.

– Lihaa en heti leikkaa, kun teen paluuni. Palvelen asiakkaita ja kannan mahdollisesti annoksia pöytiin, Lamnaouer pohtii.

Fes Kebab & Grill, joka on saanut nimensä Lamnaouerin marokkolaisen kotikaupungin mukaan, on tällä hetkellä yrittäjän veljen komennossa.

– Hän tekee parhaansa kuten minäkin, Lamnaouer tietää.