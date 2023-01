Salon kaupunki työllistää nuoria kesäksi hyvinvointialueenkin edestä – palkkaan luvassa korotus

Salon kaupunki aikoo työllistää nuoria ensi kesänä vanhaan malliin, vaikka iso osa kaupungin toiminnasta siirtyi sosiaali- ja terveystoimen mukana Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle vuodenvaihteessa.

Opetuslautakunta on päättänyt, että kaupunki työllistää kesällä suoraan 130 nuorta neljäksi viikoksi. Määrä on sama kuin viime vuonna.

– Olemme halunneet pitää nuorten työpaikkojen määrästä kiinni, koska tarvetta kesätöille on, Salon nuorisopalvelupäällikkö Johanna Paananen perustelee.

Kaupunki on varannut nuorten työllistämiseen rahaa 174 000 euroa, kun summa oli viime vuonna 147 000 euroa.

Paanasen mukaan määrärahaa on nostettu, koska palkkojakin on korotettu. Viime vuonna nuorille maksettiin neljän viikon työstä 1 153 euroa. Nyt palkka on 1 315 euroa kuussa.

Kaupungin kesätöissä etusijalla ovat vuonna 2005 syntyneet nuoret. Lisäksi kesätyöpaikkoja voivat hakea vuosina 2006 ja 2007 syntyneet.

Uutta tänä vuonna on ”duunaa sun kesäduunisi”-malli, jossa nuoret voivat suunnitella ja ehdottaa itselleen neljän viikon työtehtäviä kaupungin palveluksessa. Kokeiluun on mahdollista ottaa enintään viisi nuorta.

Kaupunki varaa lisäksi 70 000 euroa nuorten kesätyöseteliin ja yrittäjyystukeen. Tavoitteena on tukea yrityksiä, yhdistyksiä, säätiöitä ja seurakuntia, jotka palkkaavat nuoria kesätöihin.

Kesätyöseteleitä voidaan myöntää kaikkiaan 223 kappaletta. Seteli voidaan myöntää myös nuorelle, joka asuu opintojensa takia toisella paikkakunnalla ja on siellä kirjoilla.

Työnantajan ei tarvitse olla salolainen, mutta sillä on oltava suomalainen y-tunnus.

Nuorten yrittäjyystukeen varataan tänä vuonna 3 000 euroa. Se mahdollistaa kymmenen nuoren yrittäjän tukemisen.

– Viime vuonna tukea varattiin 15:lle, mutta kysyntää ei riittänyt. Siksi määrää on nyt pienennetty, Johanna Paananen perustelee.

Varhassa kesätöitä ei ole ehditty miettiä

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella nuorten kesätyöllistämistä ei ole ehditty miettiä, Varhan järjestämisjohtaja Antti Parpo myöntää.

– Meillä ei ole ollut rahkeita miettiä koko asiaa. Hienoa, että Salon kaupunki toimii tällä lailla, Parpo sanoo.

Hänen mukaansa hyvinvointialue työllistää kesäsijaisia normaalisti sosiaali- ja terveystoimen yksiköihin. Kyse on kuitenkin lähinnä alan opiskelijoista, ja rekrytoinnit tehdään suoraan yksiköihin ilman Varhan johdon linjauksia.

– Mitään kesätyöseteleitä tai muita vastaavia nuorten kesätöihin liittyviä päätöksiä emme ole tehneet, Parpo toteaa.