Salon KD:n uusi vetäjä Jani Ursin arvostaa perhekeskeisyyttä

Salon kristillisdemokraattien uusi puheenjohtaja Jani Ursin tuli mukaan puolueen toimintaan viime kuntavaalien alla, ja hän oli myös ehdokkaana. Vaalien jälkeen Ursin valittiin johtokunnan varapuheenjohtajaksi ja viime vuoden lopulla puheenjohtajaksi.

– Yhteiskunnalliset ja kunnan asiat ovat aina kiinnostaneet. Olen niitä seurannut, mutta en aikaisemmin ajatellut osallistua politiikkaan. Asioihin pääsee kuitenkin vaikuttamaan vain osallistumalla.

Ursinille politiikka on yhteispeliä, jossa luodaan suhteita ja tuodaan esille omia ajatuksia. Kristillisdemokraatit on luonteva puolue toimia.

– Kristilliset arvot ovat olleet minulle aina tärkeitä. Elämme yksilökeskeistä aikaa, mikä on huolestuttava suuntaus. Itse arvostan perhekeskeisyyttä. Ketään ei pidä jättää yksin eikä ulkopuolelle.

– Yhteiskunnassa on paljon rikkinäisyyttä. Lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi perheessä ja tulla hyväksytyksi sellaisina kuin on.

Ursin toivoo, että lasten ja nuorten perusasioista pidetään huolta.

– Ennalta ehkäisevää toimintaa tarvitaan, ja myös lähiyhteisön tukea. Kaikilla pitäisi olla aikuinen, jolle voi jutella.

Jani Ursinin, 48, perheeseen kuuluvat vaimo ja kaksi teini-ikäistä lasta. Kaksi koiraa pitävät Rappulassa asuvan perheen liikkeessä.

Jyväskylästä kotoisin oleva Ursin muutti Saloon vuonna 2000. Hän oli Nokiassa töissä vajaat kymmenen vuotta.

Kun pesti päättyi, Ursin kouluttautui suntioksi. Hän ollut Salon seurakunnan palveluksessa kymmenen vuotta, nykyään Halikon alueella.

Kristillisdemokraateilla ei ole tällä hetkellä edustajaa kaupunginvaltuustossa. Valtuustokaudella 2017–2021 puolueella oli kaksi valtuutettua ja paikka myös kaupunginhallituksessa.

KD:n menestys kuntavaaleissa on ollut yhden tai kahden ehdokkaan kannatuksen varassa. Tällä kaudella puolue sai kaksi lautakuntapaikkaa.

KD:n Kalle Tekkala johti sosiaali- ja terveyslautakuntaa vuodenvaihteeseen asti. Lautakunta lakkautettiin, kun sote-palvelut siirtyivät vuodenvaihteessa hyvinvointialueelle.

Elina Seitz kuuluu opetuslautakuntaan.

Salon kristillisdemokraattien alue on Salo ja Kemiönsaari. Valtuustopaikkaa ei ole sielläkään. Opetuslautakunnan koulujaostossa on edustajana Johan Reinikainen.

Kristillisdemokraatit on asettanut vaalipiirissä tähän mennessä yhdeksän ehdokasta. Tavoitteena on täysi 17 ehdokkaan lista.

Salon alueella on ehdokas vielä haussa, kertoo Ursin. Omaa ehdokkuuttaan hän ei pidä mahdottomana ajatuksena.

Viime kuntavaalien lisäksi hän oli ehdolla myös aluevaaleissa, joissa ääniä kertyi 30.

Kristillisdemokraateilla on viisi kansanedustajaa. Varsinais-Suomesta ei ole edustajaa.

– Kristillisdemokraatit ei ole pieni puolue. Se on kasvava puolue, luonnehtii Ursin.