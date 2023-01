Salon uudistunut seurakuntatalo avaa ovensa huhtikuussa – kirkkoherranvirasto muuttaa uudisosan kolmanteen kerrokseen, katutasoon tulevat kahvio ja 200 hengen juhlasali

Seurakuntalaiset pääsevät käyttämään Salon uudistunutta seurakuntataloa huhtikuussa. Seurakuntatalon laajennus on edistynyt aikataulussa, ja se valmistuu käyttökuntoon maaliskuun loppupuolella.

– Alkuperäinen valmistumisarvio oli helmikuun puolivälissä, mutta aikataulu venyi maaliskuulle, koska rakentamisen aloitus viivästyi teräksen toimitusvaikeuksien vuoksi. Sen jälkeen kun päästiin aloittamaan, työ on edennyt aikataulussa, kertoo Salon seurakunnan kirkkoherra Timo Hukka.

Työmaa alkoi kesäkuussa 2021, pääurakoitsijana Rakennustoimisto Laamo Oy. Betonielementtien saatavuudessa oli vaikeuksia, minkä vuoksi paikan päällä jouduttiin tekemään enemmän valuja kuin oli tarkoitus. Lisäksi julkisivussa käytettävien keraamisten laattojen ja putkien toimitusaika venyi.

– Kun samalla pystyttiin kuitenkin tekemään jotakin muuta, kokonaisuuden valmistuminen ei ole myöhässä. Tällä hetkellä tehdään kovaa vauhtia sisustustöitä ja ulkopintoja, Hukka kertoo.

Ensimmäinen tilaisuus uudisosassa on tarkoitus järjestää 30. maaliskuuta. Silloin piispa Mari Leppänen seurueineen saapuu tuomiokapitulista tutustumaan Salon seurakuntaan.

– He olisivat tulleet vierailulle jo puolitoista vuotta sitten, mutta sanoin, että kannattaa tulla tutustumaan silloin, kun uusi seurakuntatalomme on valmistunut, Hukka kertoo.

Hukka toteaa, että seurakuntatalon laajennusosa on herättänyt paljon ihmisten mielenkiintoa. Moni on jo moittinut sen ulkonäköä, mutta Hukan mukaan rakennus on sellainen kuin sen piti ollakin.

– Se on uutta rakentamista sekä ulkomuodoltaan että toimivuudeltaan, hän kuvailee.

– Kauneus on katsojan silmässä. Varmasti jokainen rakennus herättää kommentteja puolesta ja vastaan. Itse olen samaa mieltä arkkitehdin kanssa, että tämä on tulevaisuuden rakennus. Emme voi tehdä samanlaista rakennusta kuin 1960- ja 70-luvuilla tehtiin, joita näkyy seurakuntatalon ympäristössä. Joskus niidenkin tilalle tullaan rakentamaan uutta, ja silloin me olemme valmiita siihen omalla modernilla talollamme, Hukka jatkaa.

Tulevaisuuteen katsomista on myös se, että talon katto tulee täyteen aurinkopaneeleja. Niillä tuotettavan energian määrä on Hukan mukaan rakennukselle merkittävä.

Seurakuntatalon uudistamisen kustannusarvio oli 14 miljoonaa euroa, ja siinä on pysytty. Toistaiseksi summasta on käytetty vajaat 11 miljoonaa.

– Tarjoukset tavarantoimittajilta ehdittiin saada ennen suurempia hinnannousuja, Hukka toteaa.

Hukka tietää, että moni ajattelee seurakuntalaisten joutuvan rakennuksen maksumieheksi. Se ei kuitenkaan pidä paikkansa.

– Monet seurakunnat joutuvat korottamaan investointien takia veroäyriä, mutta Salon seurakunta on sikäli onnellisessa tilanteessa, että rakennushankkeisiin ei tarvitse käyttää seurakuntalaisten rahoja. Meillä investoinnit rahoitetaan sijoitustuotoilla, ja sijoitukset taas koostuvat entisistä yhteisöveroista. Seurakuntalaiset saavat verorahansa takaisin seurakunnan toiminnassa, Hukka kertoo.

Myöskään seurakunnan vanhoja rakennuksia ei myydä seurakuntatalon uudisosan takia.

– Vanhoista rakennuksista luovutaan siksi, että ne ovat tulleet tiensä päähän tai niiden käyttöaste on niin alhainen, Hukka selittää.

Kirkkoherra toivoo, että salolaiset ottavat uudistuneen seurakuntatalon omakseen ja löytävät siitä itselleen uuden olohuoneen.

Suuren yleisön käyttämät tilat löytyvät jatkossa juuri uudisosasta. Kun pääovesta astutaan sisään, ensimmäisenä vastassa on kahvio. Sen taakse tulee näyttävä juhlasali, jossa on tilaa runsaalle 200 hengelle.

– Siitä tulee varmasti monien tilaisuuksien ja konserttien pitopaikka. Saliin tulee hyvät av-laitteet, Hukka kertoo.

– Lisäksi meillä on erilaisia kabinettitiloja. Yhdistykset ja järjestöt ovat tervetulleita pitämään meille kokouksiaan ja tilaisuuksiaan.

Toiseen kerrokseen tulevat pienempi juhlasali sekä perheasiain neuvottelukeskus. Kolmanteen kerrokseen taas muuttaa kirkkoherranvirasto eli seurakuntatoimisto, taloustoimisto ja hautauspalvelujen toimisto. Neljännessä kerroksessa on henkilökunnan työhuoneita ja kellarikerroksessa parkkihalli sekä partiokoloja.

– Iso asia on myös se, että seurakuntatalon vanha osa siirtyy kokonaan kasvatustyöntekijöiden sekä lasten ja nuorten käyttöön. Siellä on jo sisäremontti aloitettu, Hukka kertoo.

Lisäksi diakoniatyö siirtyy vastapäisestä ruskeasta puutalosta entisiin kirkkoherranviraston tiloihin viereisen kerrostalon alakertaan. Seurakunta vuokraa tilat kerrostalon nykyiseltä omistajalta.