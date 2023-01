Salon uusi iCare-myymälä odottaa lahjoituksia – Plazaan avautuva Pelastusarmeijan iCare on uudenlainen hyväntekeväisyysmyymälä

Kauppakeskus Plazan toiseen kerrokseen on valmistumassa Pelastusarmeijan iCare second hand -myymälä. Myymälä avautuu Lindexin ja Cafe Figaron vieressä ensi keskiviikkona.

– Olemme halunneet perustaa myymälän Saloon jo jonkin aikaa. Onhan Salo kohtalaisen iso kaupunki, ja täällä on paljon second hand -myymälöitä, joten ehkä täältä löytyy meille asiakaskuntaa, sanoo Pelastusarmeijan iCare-myymälätoiminnan vastaava Heli Suomi.

– Saloonhan tullaan kirppiksille ihan Helsingistä asti. Toivomme, että ihmiset kiinnostuvat meistä, hän jatkaa.

ICare-myymälä keskittyy vaatteisiin, asusteisiin ja kodin pientavaroihin. Kooltaan se on runsaat 200 neliötä, ja se työllistää kolme henkilöä.

– Nykymyymälämme alkavat olla tämän suuruisia. Enää ei ole jättimyymälöitä, sillä suurimmassa osassa niistä ei ole huonekalumyyntiä – vain pieniä huonekaluja, Suomi toteaa.

Kun Salon myymälä avautuu, Pelastusarmeijalla on ympäri Suomea yhteensä 15 second hand -myymälää. Saloa lähimmät ovat Turussa, missä niitä on kaksi.

Osa niistä sijaitsee kauppakeskuksessa, mikä näyttää olevan tämänhetkinen trendi niin Suomessa kuin maailmalla.

– Erityisesti huonolla kelillä kauppakeskus on hyvä kauppapaikka. Ja kauppakeskuksilla on myös omat tapahtumansa, jotka vetävät asiakkaita, Suomi toteaa.

– Plazassa sijaintimme on erityisen hyvä siksi, että parkkihallin toisesta kerroksesta pääsee suoraan myymälämme luokse. Lahjoitustavaroiden tuominen on siis helppoa.

Salon myymälä on uudenlainen valoisa ja raikasilmeinen iCare-myymälä, jollaisiksi kaikkia Pelastusarmeijan kirpputoreja ollaan muuttamassa. Ensimmäinen uudenlainen myymälä avattiin syksyllä 2019 Hyvinkäälle, ja nyt jo 11 kaikista 15:stä myymälästä edustaa uutta tyyliä.

Vaikka myytävät tuotteet ovat käytettyjä, myymälä muistuttaa mitä tahansa nykyaikaista sisustus- tai vaateliikettä.

– Haluamme, että myymälämme olisivat houkuttelevia, eivätkä tunkkaisia ja pimeitä, Suomi sanoo.

ICare-myymäläketjuun on myös mahdollista liittyä kanta-asiakkaaksi. Silloin saa 15 prosentin alennuksen yli 10 euron ostoksista. Lisäksi opiskelijakortilla saa 20 prosentin alennuksen normaalihintaisista tuotteista.

ICare-myymälöiden tuotteet tulevat lahjoituksina. Salon myymälän ensimmäinen tuotevalikoima on peräisin Etelä-Suomen alueelta, mutta jatkossa tuotteet tulevat lähialueelta, kun lahjoitusten vastaanotto pääsee käyntiin. Tavoitteena on, että Salon myymälässä myytävät tuotteet olisivat Salossa lahjoitettuja, eikä lisätavaraa tarvitsisi tuoda Vantaan varastolta.

– Salon myymälä alkaa ottaa ensi keskiviikosta lähtien vastaan puhtaita ja ehjiä vaatteita, kenkiä, asusteita, kodin pientavaraa, sisustusesineitä, koruja, kirjoja, leluja ja pieniä huonekaluja. Tuotteet voi viedä suoraan myymälään, Suomi kertoo.

Lahjoitusten toivotaan olevan hyväkuntoisia. Pelastusarmeija muistuttaa, että lahjoittamalla laadukasta voi tukea sen tekemää hyväntekeväisyystyötä parhaiten. Tähän viittaa myös uuden myymäläketjun nimi iCare, joka kuvastaa välittämistä (I care = minä välitän).

Myymälöiden tuotot ohjataan Pelastusarmeijan tekemään työhön kotimaassa. Salossa on iCare-myymälän lisäksi myös Pelastusarmeijan paikallinen osasto.

– Kun osasto ja myymälä ovat samalla paikkakunnalla, silloin pystymme entistä paremmin auttamaan paikallisia asukkaita, Suomi sanoo.

ICare-myymälän aukioloajat noudattavat Plazan erikoisliikkeiden aukioloaikoja. ICare on avoinna maanantaista perjantaihin klo 10–19, lauantaisin klo 10–17 ja sunnuntaisin klo 12–16.