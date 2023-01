SalPan taitoluistelun uudella päävalmentajalla on noin puolen vuosisadan kokemusta lajista – ”Olen etuoikeutettu”

Salon Palloilijat palkkasi taitoluistelun vastuuvalmentajakseen erittäin kokeneen tekijän. Näin voi perustellusti todeta 58-vuotiaan Riitta Bakkerin urasta lajin parissa.

SalPassa muutama viikko sitten aloittaneelta Bakkerilta löytyy taitoluisteluhistoriaa sikäli jo yli puolen vuosisadan ajalta, että hän aloitti luisteluharrastuksensa kuusivuotiaana. Valmentajakokemustakin löytyy jo vuodesta 1981 lähtien ulkomaita myöden.

Niinpä häneltä löytyy perspektiiviä kuvailla sitä, miltä SalPan taitoluistelutoiminta vaikuttaa. Arviot vaikuttavat vilpittömiltä, ja niissä nousee jälleen kerran esille aiemman pitkäaikaisen päävalmentajan Susanna ”Suski” Koiviston nimi.

– Suski on tehnyt tosi hyvää työtä, jota uuden valmentajan on erittäin helppoa tulla jatkamaan. Ihan kuin kotiin olisi tullut, sillä tämä tuntuu aidosti perheeltä esimerkiksi sikäli, että lukiolaiset auttavat luistelukoulujen pyörittämisessä, Naantalin VG-62:sta siirtynyt Bakker mainitsee.

Perhe on edennyt golfin viemänä. Kaikki kolme lasta eli Katri, Krista ja Teemu Bakker ovat yltäneet peliurallaan varsin korkealle tasolle. Kari Bakker on puolestaan golfpro eli valmentaja, ja sitä kautta perhe suuntasi ensin Espanjaan ja vuodesta 2008 lähtien Alankomaihin.

Alankomaathan on tunnettu melkoisesta pikaluistelukulttuuristaan. Taitoluistelussa tilanne poikkesi siitä melkoisesti.

– Siihen aikaan maassa oli 22 jäähallia, mikä on tietysti Suomeen verrattuna melkoinen ero. Pikaluistelun lisäksi jalkapallo oli ja on tietysti se juttu. Kerran pohdin, että miksi porukkaa ei näkynyt harjoituksissa. No, silloin oli samaan aikaan arvokisojen mitalipeli käynnissä, Riitta Bakker naurahtaa.

– Mutta taitoluistelussa mukana olleet sitoutuivat siihen hienosti. Olihan se minullekin melkoinen elämys, kun valmennettava pääsi mukaan juniorien GP-kilpailuun, hän muistelee.

Vuonna 2011 tapahtuneen Suomeen palaamisen jälkeen Bakker on työskennellyt ennen Saloa taitoluistelun parissa Seinäjoella, Turussa ja Naantalissa.

– Kaikkien näiden vuosikymmenten jälkeen koen, että olen etuoikeutettu saadessani tehdä tätä työtä päätoimisena valmentajana, Bakker tiivistää.

SalPassa valmennettavina ovat muiden muassa Nuutti Järvinen ja Aada Somerpalo. Järvinen pyrkii palaamaan SM-senioritasolle, Somerpalo puolestaan SM-junioreihin.

Järvinen kirjoitti viime keväänä ylioppilaaksi ja keskittyi sen jälkeen hieman enemmän työntekoon parkourin parissa sekä myös juniorivalmentajuuteen Salossa. Hän päätti valita täksi kaudeksi pykälää alemman eli kansallisen senioriluistelijan tason.

Nyt harjoittelussa on jälleen täysi tohina päällä, ja päämääränä on siis yleisen sarjan SM-taso.

– Hypyt olivat välillä vähän kateissa, mutta tällä hetkellä SM-tasosta puuttuu vain yhden kolmoishypyn läpäisy testissä. Harjoituksissa olen senkin jo tehnyt, ja olen päässyt normaaliin harjoitusrytmiin, Järvinen kertoo.

Tyttöjuniorien joukossa on kova kilpailu, eikä paikka SM-tasolle aukene helpolla. Sekä Järvinen että Somerpalo saavuttivat kansallisella tasolla kultafinaalipaikat.

Somerpalo oli jo aiemmin SM-kategoriassa. Nilkan vääntyminen viime kaudella on kuitenkin aiheuttanut takapakkia, joka alkaa olla nyt voitettu kanta. Kun testitilaisuuksia järjestetään varsin harvoin, pitää onnistumisten tulla oikeissa paikoissa.

– Tämä kausi on mennyt hyvin, kun olen pysynyt terveenä, Somerpalo kuvailee.

Kilpaileminen kiinnostaa, mutta lukion toista luokkaa käyvän nuoren tulevaisuuden suunnitelmat ovat myös muualla luistelun parissa.

– Lukion jälkeen olisi unelmana päästä Karibialle show-luisteluun. Pidän esittämisestä ja koen sen myös vahvuudekseni luistelijana. Olisi upeaa pitää välivuosi opiskeluista sillä tavalla, Somerpalo tunnelmoi.