SDP, vihreät ja vasemmistoliitto puoltavat kyselyssä turkistarhauksen lakkauttamista

Eduskuntapuolueista SDP, vihreät ja vasemmistoliitto olisivat valmiita turkistarhauksen kieltämiseen, ilmenee eläinsuojelujärjestö Animalian puoluekyselystä. Keskusta ja perussuomalaiset ilmoittavat olevansa ajatuksesta täysin eri mieltä. Kokoomus on osittain eri mieltä.

Kokoomus ilmoittaa vastauksessaan Animalialle, ettei puolueella ainakaan toistaiseksi ole kategorista kieltoa vaativaa kantaa. Kokoomus kertoo kuitenkin haluavansa edistää eläinten mahdollisuuksia luonnonmukaiseen käyttäytymiseen ja perää turkisasetuksen päivittämistä vastaamaan modernin sivistysvaltion tunnusmerkkejä.

Kokoomus otti kantaa turkistarhausta koskeviin puoluekokousaloitteisiin viime kesänä ja linjasi silloin, että asiassa olisi syytä edetä kannusteiden ja kehittyvän sääntelyn eikä suoran kiellon kautta.

SDP perää turkistarhauksen lopettamiseksi vaalikausien yli kestävää ohjelmaa, joka tarjoaa turkistuottajille uudelleenkoulutus- ja työllistymismahdollisuuksia. Myös vasemmistoliitto kannattaa siirtymäaikaa ja tukea tarhaajille, jotka siirtyvät muille aloille. Vihreät kannattaa koko EU:n kattavaa turkistarhauskieltoa ja turkiksille asetettavaa tuontikieltoa.

– Vastaukset osoittavat, että turkisalan kieltämiseen suhtaudutaan entistä vakavammin, vaikka kaikki puolueet eivät vielä seiso täyskiellon takana. Esimerkiksi kokoomus sitä mieltä, että turkistarhauksesta luopujia tulee auttaa uuteen alkuun muilla aloilla. Huomionarvoista on myös, että SDP on muuttanut linjansa turkistarhauskiellon kannalle tämän eduskuntakauden aikana, sanoo Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs tiedotteessa.

Animalia on mukana eurooppalaisessa Fur Free Europe –kansalaisaloitteessa, jonka tavoite on kieltää turkistarhaus EU:ssa. Aloite on kerännyt yli 1,2 miljoonaa allekirjoitusta.

Kasvispainotukselle tukea

Puolueiden kannat jakaantuivat turkiskysymyksen tapaan kysyttäessä, pitäisikö kasvispohjaisen ruuan tuotantoa tukea enemmän kuin eläinperäisen. Keskusta ja perussuomalaiset torjuivat ajatuksen. Kokoomus ja SDP olivat osittain samaa mieltä ja vasemmistoliitto ja vihreät täysin samaa mieltä.

SDP, vasemmistoliitto ja vihreät olivat täysin samaa mieltä ajatuksesta, että Suomeen tulisi laatia toimenpideohjelma, jolla vähennettäisiin eläinperäisen ruuan kulutusta. Kokoomus oli tästä osittain samaa mieltä, kun taas keskusta ja perussuomalaiset torjuivat esityksen.

Suurin yksituumaisuus syntyi kasvatettavien kalojen hyvinvoinnin parantamisesta. Kaikki puolueet olivat joko täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että kalojen hiilidioksiditainnutus olisi kiellettävä ja kalojen kasvatustiheyttä rajoitettava.

Kyselyn vastaukset kerättiin joulu-tammikuussa. Eduskuntapuolueista RKP, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt eivät vastanneet kyselyyn. Eduskunnan ulkopuolisista puolueista osallistuivat eläinoikeuspuolue ja feministinen puolue, jotka molemmat kannattivat turkistarhauksen lakkauttamista.

Nina Törnudd