Se aika kuukaudesta – Vilpas otti taas jättiloikan taaksepäin juuri silloin, kun kukaan ei sitä odottanut

Vilppaan kaudelle 2022–2023 on ollut tyypillistä se, että joukkueen pelaaminen on kehittynyt muuten tasaisesti, mutta juuri kun sitä on vähiten odotettu, joukkue on ottanut jättiloikan taaksepäin.

Vai kuka olisi rehellisesti voinut uskoa, että sarjajumbo Korihait tulee Salohalliin, määrää pelin ehdot, hakee täysin ansaitun jatkoaikavoiton ja katkaisee lähes vuosikymmenen mittaisen tappioputken keskinäisissä otteluissa?

Ok, mitä ilmeisimmin Korihaiden 12 pelaajaa ja päävalmentaja Tero Vasell uskoivat, mutta siinäpä he.

Vilpas ei ollut lauantaina pelkästään kuriton ja huolimaton (20 menetystä!) vaan myös löysä ja piittaamaton. Se näkyi puolustuksessa karmeina kommunikaatiovirheinä ja hyökkäyksessä toistuvana yksinyrittämisenä.

Välillä tuntui siltä, ettei yksikään Vilppaan pelaajista tai valmennusjohdosta olisi koskaan nähnyt Bojan Sarcevicin pelaavan – niin totaalista sylttyä 35-vuotissynttäreitään viettänyt takamies Vilppaan puolustuksesta teki.

– Miten se paketti hajoaa noin, päävalmentaja Jussi Savolainenkin ihmetteli.

– Kaikki kunnia Korihaille, mutta jos emme pysty heitä vastaan pysymään sovituissa asioissa… Puolustuksessa pelaajat sanoivat vuorotellen ”tää oli mun moka”, ”tää oli mun moka”. Hyökkäyksessä taas mentaliteetti oli, että ”nyt on mun vuoro hyökätä, antakaa pallo, niin pusken keskelle”.

Eikä tämä siis ollut ensimmäinen kerta. Savolaisen Vilppaalle sysimustia iltapuhteita tuntuu tulevan keskimäärin kerran kuukaudessa, mikä on yksinkertaisesti liikaa.

– Joku voi sanoa, että tämä oli yksi ohipeli ja asenne oli heikko, mutta ei se siitä ollut kiinni. Emme malttaneet toteuttaa vaan sählättiin. Yksilöpallolla ei näitä otteluita voiteta ja tänään peli oli enemmän yksilö- kuin joukkueurheilua, Savolainen pohti.

Vilpas pelasi ylösheitosta lähtien omituisilla viisikoilla. Sentteridebytantti Ira Lee ja Riku Laine nostettiin yllättäen avausviisikkoon. Kun Juho Nenonen törttöili itsensä teknisellä virheellä suihkuun jo 14 minuuttia ennen loppua, pelasi Vilpas ajoittain viisikolla, jonka pisin pelaaja oli 197-senttinen Laine!

Laine ja Perttu Blomgren kantoivatkin Vilppaan aina jatkoajalle asti – kiitos Blomgrenin viimeisen sekunnin puolionnekkaan työntöheiton. Mutta olisi ollut verinen vääryys, jos Vilpas olisi tällä suorituksella kairannut kotivoiton, niin paljon parempaa ja ennen kaikkea loogisempaa koripalloa Korihait pelasi.

– Olimme onnekkaita, että pääsimme jatkoajalle. Voitto olisi ollut vääryys. Saimme sitä mitä tilattiin, liigauransa ennätyspisteet (20) heittänyt Laine myönsi.

Blomgrenin ja Laineen lisäksi Vilpasta kantoi 26 pistettä heittänyt Quentin Goodin , joka kuitenkin oli lauantaina enemmän korin- kuin pelintekijä, joksi hänet Vilppaaseen hankittiin.

Vaikeaa tammikuuta pelaava kapteeni Mikko Koivisto (kolmoset 2/10) ei kyennyt johtamaan joukkojaan edestä, ja lupaavasti keskiviikkona Lahdessa esiintynyt Roope Ahonen oli kentällä vain seitsemän minuuttia.

Jalon Pipkins katosi vaihteeksi kuvasta täysin. Isaiah Crawley ”kruunasi” iltansa ottamalla jatkoajalla kolme nopeaa virhettä, mikä teki Savolaisen oudoista viisikoista entistä oudompia.

Pipkins ja Crawley ovat tässä vaiheessa kautta pelanneet aivan liian monta ottelua, joissa kumpaakaan ei voi hyvällä tahdollakaan kutsua ulkomaalaisvahvistukseksi.

Onkin paikallaan kysyä: aikooko Vilpas tehdä vielä pelaajamuutoksia?

– Saimme runkosarjan päätökseen. Nyt teemme päätöksiä, miten mennään eteenpäin ylempään jatkosarjaan.

– Tärkeämpää on miettiä sitä, että jos me annamme Korihaita vastaan 101 pistettä kotikentällä, niin millaista se sitten on ylemmässä jatkosarjassa, Savolainen mietti.

Vilpas olisi voitolla noussut runkosarjassa kolmanneksi ohi Katajan. Neljäs sija tarkoittaa alustavasti sitä, että Vilpas aloittaa ylemmän jatkosarjan perjantaina kotiottelulla Seagullsia vastaan.

On kuitenkin muistettava, että jos Kouvojen valitus menee läpi ja joukkue voittaa uusintaottelussa BC Nokian, valahtaa Vilpas viidenneksi.

Eikä sitäkään kannata unohtaa, että jos ja kun Vilpas haluaa pudotuspeleissä välttää viimeiseen asti kohtaamasta ylivoimaista mestarisuosikkia Karhubasketia, tulee sen olla ylemmässä jatkosarjassa joko kolmas tai kuudes (kakkossija meni jo). Pudotuspeleissä kun on käytössä kaavio, jossa ylemmän jatkosarjan voittaja on samalla puolella nelosen ja vitosen kanssa.

Tosin lauantain esityksen perusteella juuri turhempaa spekulaatiota tuskin keksin.

Vilpas–Korihait 98–101 (14–25, 23–15, 32–24, 22–27, 7–10)

Vilppaan pisteet/levypallot: Jalon Pipkins 5/2, Quentin Goodin 26/5/5 syöttöä, Perttu Blomgren 12/2/5 syöttöä/3 riistoa, Mikko Koivisto 6/0/5 syöttöä, Juho Nenonen 7/3, Roope Ahonen 1/1, Niilo Kärkkäinen 2/0, Riku Laine 20/5/3 riistoa, Ira Lee 10/11, Isaiah Crawley 9/2.

Korihait: Prince Oduro 22/5, Aamos Nikula 0/1, Nick Stampley 17/9, Joni Herrala 6/2/5 syöttöä/4 riistoa, Bojan Sarcevic 21/8/12 syöttöä, Manuel Barnes 8/1, Tommi Lehtonen 0/0, Quin Cooper 8/3/3 riistoa, Jalen Jackson 12/4, Mikael Aalto 7/3.

Levypallot: 38–41

Syötöt: 18–25

Menetykset: 20–16

Heittoprosentit:

1 p: 73–83

2 p: 58–55

3 p: 39–36

Tuomarit: Miltos Ioannidis, Lauri Jäämaa, Juha Penttilä-Metso

Yleisöä: 1 075

OHO!

Korihait voitti edellisen kerran Salohallissa 23. lokakuuta 2011!

Vilppaan mahdollinen seuraava ottelu: pe 27.1. Vilpas–Seagulls Salohallissa kello 18.30 (otteluohjelmaa ei ole vielä vahvistettu).