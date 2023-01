Seattle otti 4–0-vierasvoiton Montrealista – Tolvaselle maali ja syöttöpiste

Jääkiekon NHL:ssä Seattle Kraken otti 4–0-vierasvoiton Montreal Canadiensista pelissä, jossa suomalaishyökkääjä Eeli Tolvanen takoi itselleen tehot 1+1.

Tolvanen teki ottelun avausmaalin ensimmäisen erän seitsemännellä minuutilla. Saman erän loppupuolella hän saatteli verkkoon Vince Dunnin tekemää ottelun kolmatta maalia.

Avauserä asetti selvät sävelet, joita myös loppuottelu noudatti. Toisessa erässä maaleja ei syntynyt ollenkaan, ja kirsikkana kakun päällä Seattlen hyökkääjä Matthew Beniers takoi vielä neljännen maalin joukkueelle Montrealin tyhjään maaliin ottelun viimeisen minuutin kynnyksellä.

Vastikään Seattlen pelipaitaan vaihtanut Tolvanen on ottanut uudessa seurassaan pirteän startin. Pelaamistaan viidestä ottelusta hän on kerryttänyt jo kolme maalia ja kaksi syöttöpistettä, eli tehopisteitä on kertynyt keskimäärin yksi ottelua kohden.

Tolvasen joukkuetoveri Joonas Donskoi oli poissa jäiltä ylävartalovamman vuoksi. Vastapuolen Joel Armia jäi pisteittä.

Vierasvoittoja sateli muuallakin

Yön NHL-kierros oli muutenkin vierasvoittojen sarjaa. Nashville Predators otti 3–0-voiton isännästään Ottawa Senatorsista. Nashvillen maalia vahti hievahtamatta Juuse Saros, joka torjui virheettömästi 38 kertaa.

Nashvillen maalilla Saros on runkosarjan tällä kaudella pitänyt torjuntaprosenttinsa 90:n paremmalla puolella.

Syöttöpisteen ottelusta nappasi Sarosin joukkuetoveri Juuso Pärssinen, joka oli rakentamassa ruotsalaisen Filip Forsbergin tekemää maalia, joka jäi ottelun viimeiseksi.

Toisaalla Philadelphia Flyers otti niin ikään 4–0 vierasvoiton Buffalo Sabresista. Jäillä reilut 15 minuuttia ollut Philadelphian Rasmus Ristolainen oli ottelun ainoa suomalainen mutta jäi pisteittä. Buffalon Henri Jokiharju oli poissa pelistä alavartalovamman vuoksi.

Lassi Lapintie