Sebastian Aho saavutti 200 maalin rajapyykin NHL:ssä

Jääkiekon NHL:ssä Carolina Hurricanesin suomalaissuorittaja Sebastian Aho teki ottelun avausmaalin ensimmäisessä erässä, kun joukkue vieraili Dallas Starsin tykönä. Osuma oli Ahon NHL-uran 200. maali runkosarjassa.

QuantHockeyn tilastojen mukaan vähintään 200 maaliin on ennen Ahoa yltänyt yhdeksän suomalaista, nykypelaajista vain Floridan Aleksander Barkov.

Aho on pelannut Carolinassa kaudesta 2017–2018 ja tällä kaudella hän on tehnyt 18 maalia. Juuri hänen edellään suomalaistilastossa ovat maalimäärässä Ilkka Sinisalo 204 osumallaan ja Mikko Koivu 206 osumallaan, joten Aho noussee tämän kauden aikana heidän edelleen. Suomalaisten tilastoykkönen on Teemu Selänne 684 runkosarjamaalillaan NHL:ssä.

– Aho on avojäällä dynaaminen ja hän osaa lukea peliä. Hän joutuu yleensä pelaamaan puolustukseen keskittyvää vastustajan ketjua vastaan, mutta on silti vahva, arvioi Hurricanesin päävalmentaja Rod Brind’Amour Ahoa NHL:lle.

Jatkoajalle venynyt ottelu ratkesi lopulta Carolinan 3–2-voitoksi tshekkipelaaja Martin Necasin tekemällä maalilla.

Jäillä oli yhteensä yhdeksän suomalaista jakautuneena Carolinan ja Dallasin leireihin, mutta Ahon ohella muut seitsemän kenttäpelaajaa jäivät illan koitoksessa tehopisteittä.

Toisen erän alussa Carolinan maalille vaihdettu ja yli 40 minuuttia sitä vahtinut Antti Raanta torjui 15 kertaa eikä päästänyt yhtäkään kiekkoa selkänsä taakse. Raanta korvasi maalilla vastikään loukkaantumisesta toipuneen Frederik Andersenin, joka sai NHL:n mukaan nyt ylävartalovamman.

Tolvanen maalinteossa

Seattle Krakenin Eeli Tolvanen viimeisteli joukkueensa 4–0-osuman, kun Kraken kukisti Vancouver Canucksin 6–1. Canucks kärsi ensimmäisen tappionsa uuden päävalmentajansa Rick Tocchetin alaisuudessa.

Osuma oli Tolvasen kauden kahdeksas. Hänen maaleistaan kuusi on syntynyt Seattlen paidassa. Alkukaudella Nashville Predatorsissa hän teki kaksi osumaa.

New York Rangersin Kaapo Kakko syötti Filip Chytilin 2–1-johtomaalin toisessa erässä, kun joukkue vieraili ottamassa mittaa Toronto Maple Leafsista.

Torontolaisten ruotsalaispelaaja Timothy Liljegren kuitenkin tasoitti pelin kolmannessa erässä. Ottelu ratkesi vasta jatkoajalla Toronton 3–2-voitoksi Mitchell Marnerin maalista.

Ottawa Senators kaatoi vierailleen toisen newyorkilaisjoukkueen Islandersin 2–1. Islandersien Aatu Räty jäi pisteittä.

Laineelle syöttöpiste

Columbus Blue Jackets peittosi vieraillessaan Edmonton Oilersin 3–2 jatkoajalle venyneessä mittelössä, jossa Columbusin Patrik Laine nappasi syöttöpisteen Boone Jennerin tekemästä ottelun avausmaalista ensimmäisessä erässä.

Vastakkain ottelussa olivat Suomen maailmanmestaruuteen päättyneiden nuorten vuoden 2016 MM-kotikisojen supersankarit Laine ja Edmontonin puolella pelannut Jesse Puljujärvi. Kummankin hyökkääjän NHL-tähti on ollut viime aikoina pahemman kerran laskussa. Puljujärvi jäi ottelussa pisteittä.

NHL:n heikoimpiin joukkueisiin kuuluvan Columbusin maalilla Joonas Korpisalo torjui 34 kertaa.

Korjattu aiempaa uutista kello 8.54: Suomalaisten määrä Dallasin ja Carolinan ottelussa oli yhdeksän, ei kahdeksan.

Lassi Lapintie, Kaija Yliniemi