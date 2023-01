Skandaaliottelun tulos jää voimaan, vaikka pisteet laskettiin väärin – Korihaille 2 000 euron sakko

Viime viikon perjantaina (30.12.) pelattu miesten Korisliigan ottelun Korihait–Pyrintö lopputulos 84–81 jää voimaan.

Salon Seudun Sanomat uutisoi keskiviikkona, että ottelun pisteet laskettiin väärin. SSS:n videotarkistuksen mukaan kumpikin joukkue teki varsinaisella peliajalla 83 pistettä. Koripalloliiton selvityksen mukaan ottelun avauspuoliaika päättyi 40–41, kun taas tulostaululla, pöytäkirjassa ja tilastoissa puoliaikatulos on 42–39.

Pyrintö teki asiasta kirjallisen ilmoituksen ottelua seuraavana päivänä, kun joukkueen päävalmentaja Miikka Sopanen huomasi, että Pyrinnön LJ Thorpen kahden pisteen kori oli jäänyt merkitsemättä ottelun tilastoihin.

Koripalloliitto selvitti automaattikameroiden videotallenteelta sekä ottelupöytäkirjasta ja tilastojen pelitapahtumien kulusta seitsemän ottelutilanteeseen vaikuttavaa virhettä ottelun ensimmäisellä puoliajalla ottelupöytäkirjassa, tilastoissa sekä tulostaululla.

Koripallon virallisten pelisääntöjen mukaan, mikäli pöytäkirjan ja tulostaulun välillä on sellainen ristiriita, jonka syytä ei voida selvittää, pöytäkirja on ensisijainen ja tulostaulun näkymä korjataan pöytäkirjan mukaiseksi. Ottelun toimitsijat toimivat päinvastaisella tavalla, joten kyseessä on lähtökohtaisesti ollut sääntörikkomus.

Kumpikaan ottelun joukkueista ei kuitenkaan jättänyt vastalausetta, joten Koripalloliiton sääntö- ja kurinpitoyksikkö otti asian käsittelyyn liiton kurinpitosääntöjen nojalla.

Käsittelyssään sääntö- ja kurinpitoyksikkö katsoi tapahtuneen olevan huippukoripallo-ottelussa sattuneeksi varsin poikkeuksellinen, ja että sitä voidaan tarkastella sekä koripallon virallisten pelisääntöjen, kilpailusääntöjen että kurinpitosääntöjen näkökulmasta.

Jos pöytäkirjaa pidettäessä tapahtunut erehdys huomataan sen jälkeen, kun päätuomari on allekirjoittanut pöytäkirjan, erehdystä ei voi enää korjata pelisääntöjen nojalla. Näin ollen ottelun lopputulosta ei voida enää virallisten pelisääntöjen puitteissa muuttaa. Kilpailusääntöjen näkökulmasta asian enempi käsittely edellyttäisi sitä, että siitä olisi tehty vastalause ottelutapahtuman yhteydessä.

Kurinpitosääntöjen nojalla sääntö- ja kurinpitoyksikkö katsoi voivansa sinänsä sanktioida joukkuetta ottelun mitätöimisellä ja mahdollisen uusintaottelun määräämisellä. Yksikkö totesi kuitenkin, että joukkueeseen kohdistuvaan rangaistukseen ei lähtökohtaisesti ole perusteita siksi, ettei sääntörikkomus ole joukkueen tai kenenkään sen jäsenen tekemä. Vaikka toimitsijoiden järjestäminen otteluun on kotijoukkueen vastuulla, toimitsijat eivät edusta joukkuetta tai seuraa eikä joukkueella tai seuralla ole oikeutta tai mahdollisuutta valvoa tai ohjata toimitsijoiden toimintaa ottelun aikana.

Joukkueen rankaiseminen ottelun toimitsijoiden virheellisen menettelyn takia tulisi sääntö- ja kurinpitoyksikön mukaan kyseeseen silloin, jos virheellistä menettelyä olisi pidettävä tahallisena edun tavoitteluna kotijoukkueen hyväksi.

Selvityksessä ei ilmennyt aihetta epäillä tahallisuutta.

Ottelun järjestäjälle UU-Korihait ry:lle tuomittiin 2 000 euron sakko. Lisäksi ottelun kirjuri, apukirjuri ja kaksi tilastoijaa eivät saa toimia Korihaiden seuraavassa kotiottelussa toimitsijoina missään tehtävässä. Lisäksi Korihaiden kolmeen seuraavaan Korisliigan kotiotteluun järjestetään myös ottelua valvova komissaari.