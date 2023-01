Soitot Mieli ry:n kriisipuhelimeen lisääntyivät lähes sadallatuhannella viime vuonna – yleisimmin kriisipuhelimeen soitetaan pahan olon ja erityisesti ahdistuneisuuden takia

Mieli ry:n kriisipuhelimeen tuli viime vuonna lähes satatuhatta soittoyritystä enemmän kuin vuonna 2021. Yhteensä kriisipuhelimeen tuli viime vuonna ennätykselliset yli 400 000 soittoyritystä, Mieli ry kertoo tiedotteessaan.

Yleisimmin kriisipuhelimeen soitetaan pahan olon ja erityisesti ahdistuneisuuden takia. Toiseksi eniten viime vuonna soitettiin ihmissuhteisiin liittyen, kuten myös vuonna 2021.

Kriisipuhelin ja muut matalan kynnyksen palvelut paikkaavat julkisten palveluiden vajetta, sanoo Mieli ry:n kriisitoimintojen johtaja Sanna Vesikansa tiedotteessa. Vesikansan mukaan Suomessa asuvien psyykkisiin voimavaroihin pitäisi panostaa enemmän.

Noin kolmannes kriisipuhelimeen soittavista on miehiä. Heidän osuutensa kuitenkin kasvaa taloushuoliin liittyvissä puheluissa, joista miesten osuus oli viime vuonna Mieli ry:n mukaan 43 prosenttia. Riippuvuuksista miehet soittavat naisia enemmän.

Nuorten aikuisten määrä kasvanut neljässä vuodessa 90 prosenttia

Nuorten aikuisten määrä kriisipuhelimessa on Mieli ry:n mukaan noussut tasaisesti viime vuosina. Vuoteen 2019 verrattuna alle 30-vuotiaiden soittamien puheluiden määrä on kasvanut lähes 90 prosenttia. Nuoret soittavat useimmiten ahdistuneisuuden, itsetuhoisuuden tai ihmissuhdeongelmien takia, Mieli ry kertoo.

18–29-vuotiaiden naisten soitoissa itsetuhoisuus on muita yleisempää. Itsetuhoisia puheluita tulee kriisipuhelimeen vuorokaudessa keskimäärin 16–17. Näistä keskimäärin kolmessa itsemurhavaara on suuri eli soittajalla on itsemurhasuunnitelma tai hän on yrittänyt itsemurhaa lähiaikoina.

Nuorten ja erityisesti nuorten naisten kynnys hakea itselleen apua ja tunnistaa avuntarve on madaltunut, ja ongelmiin tartutaan aiempaa paremmin, sanoo Mieli ry:n puhelin- ja verkkokriisityön päällikkö Susanna Winter tiedotteessa.

Kriisipuhelimen suomenkielinen linja on auki vuorokauden ympäri numerossa 09 2525 0111. Kriisipuhelin tarjoaa keskusteluapua nykyisin kuudella kielellä. Esimerkiksi Ukrainasta tulleet voivat soittaa numeroon 09 2525 0114 omalla äidinkielellään arkisin 20 tuntia viikossa.