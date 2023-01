Somerolla etsitään kadonnutta mopoilijamiestä – poliisi ei tällä tietoa epäile asiassa rikosta

Lounais-Suomen poliisi on yhdessä pelastuslaitoksen, Rajavartiolaitoksen ja vapaaehtoisen pelastuspalvelun kanssa etsinyt sunnuntaista lähtien Somerolla kadonnutta miestä. Poliisi pyytää silminnäkijähavaintoja Ylöpirtin alueella lauantain ja sunnuntain välisenä yönä liikkuneesta mopoilijasta.

Poliisi sai ilmoituksen Someron Ylöpirtin alueella kadonneesta miehestä sunnuntaina alkuillasta. Henkilöstä on viimeisimmät poliisin tiedossa olevat havainnot Hallankoivistontieltä, mistä mies lähti sunnuntaiyönä noin kello yhden aikaan ajamaan mopolla kohti Jokioistentietä.

Miehen käytössä ollut mopo löytyi hylättynä Jokioistentien läheisyydestä. Poliisi pyytää silminnäkijähavaintoja miehen liikkeistä katoamisyönä tai tietoja hänen mahdollisesta sijainnistaan.

Kadonnut mies on yli 50-vuotias, ruumiinrakenteeltaan hoikka ja pituudeltaan noin 180 senttiä pitkä, ja hänellä on tummat, lyhyet hiukset. Katoamishetkellä hän oli pukeutunut farkkuihin sekä tummaan takkiin, jossa on Mercedes-Benzin logo rinnassa. Jalassaan hänellä oli mustat nauhalliset työkengät.

Akuutit havainnot kadonneesta miehestä voi ilmoittaa soittamalla hätänumeroon 112. Muut mahdolliset katoamiseen ajoittuvat havainnot tai tiedot kadonneen tämänhetkisestä olinpaikasta voi ilmoittaa Lounais-Suomen poliisille sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi tai WhatsApp- tai tekstiviestillä numeroon 050 411 7655.

Asiassa ei tämänhetkisen tiedon mukaan ole syytä epäillä rikosta.