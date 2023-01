STM: Hyvinvointialueiden aloittaessa ilmeni yksittäisiä ongelmia, huolta aiheuttaa henkilöstön jaksaminen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyminen hyvinvointialueiden vastuulle on sujunut pääosin suunnitellusti, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö (STM). Sote-palvelut sekä pelastustoimi siirtyivät kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille vuoden ensimmäisenä päivänä. Ministeriön hyvinvointialueille toteuttaman kyselyn perusteella siirtymä on sujunut suunnitellusti, mutta joitakin yksittäisiä ongelmakohtia on ilmennyt.

Häiriöt ovat ministeriön mukaan olleet alueellisia. Paikoin on ilmennyt tietojärjestelmien jumittumista, hitautta tai toimintahäiriöitä, jotka ovat koskeneet myös asiakas- ja potilastietojärjestelmiä. Käyttöoikeuksissa, kirjautumisissa ja sähköpostiosoitteiden päivittymisissä on ollut haasteita. Laitteita on puuttunut ja tekninen tuki on ruuhkautunut. Työvuorolistojen suunnittelussa on ollut vaikeuksia.

Paikallisesti on ollut ongelmia asiakkaiden yhteydenottojen ohjautumisessa oikein. Kelan välitystilien toiminnassa on ministeriön kyselyn mukaan ollut pieniä häiriöitä. Lisäksi bensakortit eivät ole paikoin toimineet ja lounasetuja on puuttunut.

Huolta aiheuttaa henkilöstön jaksaminen muutostilanteessa, hyvinvointialueiden vastauksissa todetaan.

Ministeriön mukaan yleistunnelma alueilla on siirron jälkeen luottavainen ja rauhallinen. Potilasturvallisuus ei ole STM:n kyselyn mukaan vaarantunut, ja vaikka palvelutuotannossa on esiintynyt viivästyksiä, palvelut on saatu hoidettua normaaliin tapaan. Pelastustoimen tehtävistä on kyetty huolehtimaan normaalisti. Mahdollisia häiriöitä tai viiveitä palveluissa voi esiintyä tulevina viikkoina.

Mari Tuohiniemi