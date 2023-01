STM ohjeisti lentoyhtiöitä vaatimaan Kiinasta matkustavilta todistusta negatiivisesta koronatestistä

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) kertoi maanantaina ohjeistaneensa, että lentoyhtiöt edellyttäisivät Kiinasta Suomeen matkustavilta todistusta negatiivisesta koronatestistä. Enintään testi saisi olla tehty 48 tuntia ennen matkaa.

Tämän lisäksi matkustajien tulisi ministeriön mukaan käyttää lennon aikana maskia tai hengityssuojainta.

– Toimilla pyritään lisäämään lentomatkustuksen turvallisuutta sekä parantamaan EU-tason seurantaa niin, että huolestuttavat virusmuunnokset havaittaisiin ennen kuin ne ovat ehtineet levitä laajemmin, STM:n osastopäällikkö Taneli Puumalainen kertoi STT:lle sähköpostitse maanantaina alkuillasta.

Puumalaisen mukaan lentoyhtiöille on lähetetty asiasta ohjauskirje.

– Suomen lainsäädäntö ei mahdollista yksityisten lentoyhtiöiden ulkomailla tapahtuvan toiminnan rajoittamista, Puumalainen kommentoi STT:n kysymystä ohjeistuksen velvoittavuudesta.

STM:n ohje vastaa hänen mukaansa EU:n lentoturvallisuusviraston (Easa) ja EU:n alaisen Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) antamaa vastaavaa ohjeistusta lentoliikenteen toimijoille.

Keskustelu sisäministeriön kanssa jatkuu

STM on yhdessä sisäministeriön kanssa valmistellut tapaa, jolla vaatimus ennakkotestauksesta lainsäädännöllisesti toteutettaisiin.

STM:n näkemys on, että ennakkotestaamisessa pitäisi hyödyntää rajavartiolakia, joka on sisäministeriön vastuulla. Rajavartiolaitos voisi siten tarkastaa Suomen rajalla koronatodistukset matkustajilta.

– Sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa edelleen keskustelua sisäministeriön kanssa siitä, olisiko rajalain mukainen Kiinasta Schengen-alueelle saapuvien matkustajien matkaa edeltävän negatiivisen koronavirustestin vaatiminen mahdollista, Puumalainen kertoi STT:lle maanantaina.

Suomen lainsäädäntö on kuitenkin tiukka, ja ministeriöillä on vaikuttanut olevan eri tulkinta siitä, ylittyykö välttämättömyyden kriteeri.

STM on katsonut välttämättömyyskriteerin täyttyvän. STT kertoi tietoihinsa perustuen kuun puolivälin tienoilla, että sisäministeriössä olisi sen sijaan arvioitu, ettei kynnys terveysviranomaisten arvioiden valossa ollut ainakaan tuohon mennessä täyttynyt.

Kiina höllensi rajoituksiaan

Suomi alkoi aiemmin tässä kuussa valmistella rajoituksia Kiinasta tuleville matkustajille koronavirusmuunnosten leviämisen pelossa. Tuolloin päätettiin muun muassa vaatia ennakkoon tehtyä negatiivista koronavirustestiä. Taustalla oli Kiinan ilmoitus höllentää matkustusrajoituksiaan ja väestön alhainen suoja tautia vastaan.

EU-maita on suositeltu muun muassa vaatimaan Kiinasta saapuvilta matkustajilta negatiivista koronatestitulosta. Tämä koskee erityisesti maita, joilla on suoria lentoja Kiinasta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut Kiinasta saapuville matkustajille ohjeen, mutta laitos ei ole kuitenkaan suositellut matkustusrajoituksia. Syynä on se, että koronapandemian aikana on nähty, että herkästi tarttuvien virusmuunnosten pysäyttäminen maiden rajoille ei käytännössä onnistu.

Arttu Mäkelä, Saila Kiuttu