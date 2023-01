STT:n tiedot: Lisäbudjettineuvottelut jumittavat sote-rahoissa – valmista ei välttämättä tule vielä tiistaina, lähde arvioi

Neuvottelut hallituksen lisätalousarviosta jumittavat edelleen. Voi olla, että vielä tiistaina ei edes tulisi valmista, arvioi hallituslähde STT:lle.

Eniten neuvotteluja vaikeuttaa edelleen hyvinvointialueille osoitettavan sote-lisärahan määrä. Useasta eri hallituslähteestä on kerrottu tiistaina STT:lle, että lähiaikoina on puhuttu noin 300 miljoonan euron kompromissista. Riitaa on tiettävästi noin sadan miljoonan euron haarukasta. Joidenkin hallituspuolueiden mielestä rahaa on käytettävissä vain noin 200 miljoonaa euroa, koska sote-rahojen on mahduttava kehyksiin.

Sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvointialueille esittämästä 700 miljoonasta eurosta on joka tapauksessa tultu reippaasti alaspäin.

Aluksi puhuttiin hoitovelan purkuun tarkoitetusta tukipaketista. Neuvotteluissa se on muuttunut hyvinvointialueiden käynnistys- ja muutoskustannuksiin osoitettavaksi lisärahaksi.

Tiistaina neuvotteluita käyvät vielä erityisavustajat. Jos he eivät pääse yhteisymmärrykseen, voidaan esitys jättää hallitukselle riitaisenakin ratkaistavaksi. Se ei ole tavallista, joten pyrkimys on löytää sopu sitä ennen. STT:n tietojen mukaan hallitus neuvottelee lisäbudjetista keskiviikkona kello 11 alkaen. Esitys on ollut määrä antaa eduskunnalle torstaina. Esityksellä on kiire, sillä vaalikausi lähenee loppuaan.

Ähtärin pandoille miljoonia

Neuvotteluilmapiiriä ei ole ainakaan parantanut otsikoihin noussut tieto Ähtärin eläinpuiston pandoille esitetystä rahasta, kertoo STT:lle yksi hallituslähde. Valtiovarainministeriö (VM) on pohjaesityksessään puoltanut pandatoiminnan tukemiseen viiden miljoonan euron määrärahaa, mutta summa on tiettävästi sittemmin tarkentunut kolmeen miljoonaan.

STT:lle kerrottiin toisesta hallituslähteestä, että valtio ei ole aiemmin pandatoimintaa tukenut.

Ähtärin eläinpuistossa on kaksi pandaa, jotka saapuivat Kiinasta vuonna 2018. Kiina ”lainaa” pandoja muille maille, mitä on kutsuttu pandadiplomatiaksi. Eläinpuisto on kärsinyt taloudellisista vaikeuksista.

Maataloustuki kehyksien ulkopuolelle?

STT:n tietojen mukaan sote-paketin vastinparina neuvotteluiden kokonaisuudessa on ollut maataloustuki. Tukipaketilla on tarkoitus helpottaa sekä energian että lannoitteiden hinnasta kipuilevia maatalousyrittäjiä.

Osa hallituspuolueista on sitä mieltä, että maatalouden rahoitusta voisi vähentää jonkin verran esitetystä 120 miljoonasta eurosta. Kyse olisi tiettävästi korkeintaan kymmenistä miljoonista.

Maatalouden tukipaketilta uupui poliittinen kuittaus, kun se lähetettiin toissa viikolla lausunnoille.

Esillä neuvotteluissa on ollut, että maataloustuki voisi olla kehyksen ulkopuolista rahaa, jolloin hyvinvointialueille jäisi enemmän kehyksen sisälle. Maataloustuen jättämistä kehyksen ulkopuolelle perustellaan STT:n tietojen mukaan sillä, että valtiovarainministeriön pohjaesityksessä ulkopuolella on myös kansalaisille tarkoitettu 400 miljoonan euron sähköhyvitys.

Hallitus on sopinut, että kehyksistä voi poiketa hyvin tarkkaan rajatuilla perusteilla. Joissakin hallituspuolueissa katsotaan, että maatalousrahat voisivat nämä perusteet täyttää siinä missä sähkötukikin.

Sähkökorvaus on kuitenkin tarkoitus kattaa energiayrityksiltä ylisuurista tuloista kerättävällä verolla myöhemmin, muistuttaa yksi hallituslähde.

Nuorisorikollisuuden ehkäisemiseen tulossa rahaa

Lasten ja nuorten eriarvoistumisen ehkäisemiseen ja samalla nuorisorikollisuuden ennaltaehkäisemiseen ministeriöt esittivät noin 49 miljoonaa euroa ja VM vain kuutta miljoonaa euroa. STT:n tietojen mukaan neuvotteluissa ollaan asettumassa näiden välimaastoon. Tulossa on tiettävästi ainakin muutama miljoona euroa enemmän kuin VM esitti.

Kyseessä on näillä näkymin vaalikauden viimeinen lisätalousarvio.

VM:ssä on arvioitu että menokehysten sisällä olisi jakovaraa kaiken kaikkiaan noin 450 miljoonaa euroa. VM:n pohjaesityksessä hyvinvointialueiden rahoitus jätettiin kokonaan auki.

Sanna Nikula, Saila Kiuttu