STT:n tiedot: Ministeri Kiurun peräänkuuluttama ennakkotestivaatimus Kiinasta tuleville jumissa ministeriöissä

Suomi alkoi aiemmin tässä kuussa valmistella rajoituksia Kiinasta tuleville matkustajille koronavirusmuunnosten leviämisen pelossa. Tuolloin päätettiin muun muassa vaatia ennakkoon tehtyä negatiivista koronavirustestiä. Taustalla oli Kiinan ilmoitus höllentää matkustusrajoituksiaan ja väestön alhainen suoja tautia vastaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja sisäministeriö (SM) ovat yrittäneet valmistella yhdessä tapaa, jolla tämä voitaisiin toteuttaa. STT:n tietojen mukaan helposti toteutettavaa oikeudellista tapaa on kuitenkin ollut vaikeaa löytää.

Koronapandemian aikana maahantuloa on rajoitettu ja terveysturvallisuustoimia edellytetty maan rajoilla. Niitä on pantu voimaan käytännössä kahden lainsäädännön pohjalta.

STM:n vastuulla on ollut tartuntatautilaki, johon säädettiin määräaikaisia koronapykäliä. Pykälät eivät ole kuitenkaan enää voimassa eikä STM ole esittänyt niiden palauttamista voimaan. Erään hallituslähteen mukaan syynä on, että eduskunnassa on jo muutenkin ruuhkaa. Pykälien voimaantulo vaatisi eduskunnan käsittelyn.

Rajanylitysliikennettä taas on rajoitettu sisäministeriön vastuulla olevan rajavartiolain kautta. Matkailun ja liikkumisen rajoittaminen puuttuu ihmisten perusoikeuksiin, joten kynnys sen käyttämiseen on korkealla. STT:n tietojen mukaan sisäministeriössä olisi arvioitu, että kynnys ei terveysviranomaisten arvioiden valossa ole ainakaan vielä täyttynyt.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ei ole suositellut matkustusrajoituksia. Syynä on se, että koronapandemian aikana on nähty, että herkästi tarttuvien virusmuunnosten pysäyttäminen maiden rajoille ei käytännössä onnistu. Kiinassa esiintyy samoja koronavirusmuunnoksia, joita kiertää jo Euroopan alueella.

Kiuru halunnut pikaisia ratkaisuja

EU-maita on voimakkaasti suositeltu muun muassa vaatimaan Kiinasta saapuvilta matkustajilta negatiivista koronatestiä. Suosituksesta päätettiin EU-maiden kokouksessa 4. tammikuuta. Pari päivää sen jälkeen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoi, että myös Suomi aikoo vaatia ennakkotestejä Kiinasta saapuvilta. Hän sanoi, että on olennaista saada ratkaisuja aikaan ”mahdollisimman nopeasti ensi viikolla”. Kiurun kabinetista ei vastattu STT:n haastattelupyyntöön maanantaina.

EU:n alainen Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC) on pitänyt pakollisten koronatestien käyttöönottoa Kiinasta tuleville matkustajille tarpeettomana.

STM:n osastopäällikkö Taneli Puumalainen puolusti Kiinasta tulevien ennakkotestausvaatimusta vielä viime viikolla Ylen A-studiossa sanomalla, että se todennäköisesti ehkäisee koronaa sairastavia lähtemään lennolle. Hän ei maanantaina ehtinyt kommentoida valmistelua STT:lle.

Saila Kiuttu