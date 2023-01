Suomi lähettää lisää aseapua Ukrainaan yli 400 miljoonan euron arvosta – sisällöstä kerrotaan vain, ettei mukana ole Leopardeja

Suomi on päättänyt toimittaa lisää puolustustarvikeapua Ukrainaan, tiedottaa puolustusministeriö. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö päätti lisäavusta eilen valtioneuvoston esityksestä.

Lähetyksen sisältämän suorituskyvyn korvaamisen arvioidaan maksavan Suomelle yli 400 miljoonaa euroa. Yhteensä Suomen Ukrainalle korvattavien asepakettien arvo on nyt 590 miljoonaa euroa. Uusimman lähetyksen arvo on siis yli kaksinkertainen aiemmin päätetyn puolustustarvikeavun arvoon nähden.

– Ukraina tarvitsee edelleen tukea puolustustaistelussaan. Nyt lähetettävä kokonaisuus puolustustarvikkeista on tähän asti päättämistämme selvästi suurin, puolustusministeri Mikko Savola (kesk.) kertoo tiedotteessa.

Savolan mukaan Suomi toimittaa Ukrainaan raskasta aseistusta ja ampumatarvikkeita, mutta lähetyksen sisältöä ja toimitustapaa ei kerrota tarkemmin julkisuuteen. Ministeriö perustelee tätä sillä, että lähetyksen perille toimittaminen turvataan.

Puolustusministeriöstä tarkennetaan STT:lle paketin sisältöä vain sen verran, että lähetys ei sisällä Leopard-taistelupanssarivaunuja. Niiden tarjoamisesta Ukrainalle on keskusteltu halki Euroopan viime aikoina.

Myös syytä aiempaa suurempaan arvoon kommentoidaan niukkasanaisesti.

– Moni maa on tehnyt tuntuvia, raskaita apupaketteja Ukrainalle. Suomi on tässä koordinaatiossa ja kansainvälisessä yhteistyössä mukana. Tämä paketti on valmisteltu Ukrainan toiveisiin ja puolustuskykyyn peilaten, ministeriöstä kerrotaan.

Korvaaminen näkyy budjetissa myöhemmin

Avustuspaketti on kahdestoista eli Suomi on lähettänyt Ukrainaan aseapua keskimäärin kerran kuukaudessa viime helmikuusta alkaen.

Ministeriöstä arvellaan STT:lle, että tuorein paketti on niin iso, että seuraavalle avustuserälle ei välttämättä ole yhtä nopeasti tarvetta. Perään kuitenkin huomautetaan, että viime kädessä asia on kiinni poliittisesta tahdosta.

Ukrainalle luovutettu tarpeisto korvataan Puolustusvoimille lähtökohtaisesti viiveellä. Valtion seuraavaa lisäbudjettia odotetaan ensi viikolla. Aiemmin on kerrottu, että se sisältää noin sadan miljoonan euron valtuuden, jolla voidaan korvata Ukrainalle luovutettua kalustoa.

Ministeriöstä huomautetaan, että koska puolustusteollisuuden markkinat käyvät kuumina, perjantaina ilmoitettu summa voi vielä nousta aiemmasta.

Ruotsin kanssa aiejulistus aseavun vuoksi

Puolustusministeriön mukaan osa nyt päätetystä aseavusta on mahdollista Ruotsin ja Suomen puolustusyhteistyön vuoksi. Suomi aikoo tänään allekirjoittaa aiejulistuksen, jonka mukaan Suomi voi luovuttaa Ukrainalle materiaalia ja Ruotsi ilmaisee valmiutensa tarpeen mukaan auttaa Suomea.

Ministeriön mukaan Suomi ja Ruotsi tarvittaessa päivittävät omia operatiivisia suunnitelmiaan Ukrainalle aseavun vuoksi.

Ministeriön mukaan aiejulistus ei ole oikeudellisesti sitova.

Markku Uhari, Ilkka Hemmilä