Susihavainnot ovat arkipäiväistyneet – Salon seudulla alkoi susireviiriyhteistyö

Salon seudun susireviireille on perustettu Suomen riistakeskuksen aloitteesta yhteistyöryhmät. Ne jakavat ja välittävät tietoa susien liikkeistä ja käyttäytymisestä sekä pohtivat tarvittavia toimenpiteitä.

Somerniemen susireviiri on levittäytynyt Someron, Salon ja Tammelan alueille. Paimion susireviiri ulottuu Paimioon, Sauvoon, Marttilaan ja Salossa Halikkoon.

– Kokoonpanot ovat laaja-alaisia, sillä tarkoituksena on keskustella ja jakaa tietoa paikallisten toimijoiden kesken. Lisäksi tehtävänä on tiedottaa susitilanteesta sekä antaa tarvittaessa lausuntoja esimerkiksi petoaitojen pystytykseen haettavia avustuksia varten, Somerniemen ryhmän kokoonkutsuja, Someron riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Jari Kuisma kertoo.

Somerniemen susireviirityöryhmään on nimetty edustajat Someron, Kiskon piirin, Nummi-Pusulan ja Forssan–Tammelan riistanhoitoyhdistyksistä, Someron ja Salon kaupungeilta, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:sta, Suomen metsästäjäinliiton Varsinais-Suomen piiristä sekä Lounais-Hämeen Luonnonsuojeluyhdistyksestä.

Paimion susireviirityöryhmässä ovat edustettuina Paimionlahden, Salon seudun ja Marttilan seudun riistanhoitoyhdistykset, MTK, metsästäjäinliitto sekä Salon ja Paimion kaupungit ja Marttilan ja Sauvon kunnat.

Somerniemen laumaan kuuluvat sudet liikkuvat ympäri Someroa, Salon puolella Kiikalan, Suomusjärven ja Kiskon suunnalla sekä Tammelan eteläosissa. Jari Kuisman mukaan havaintoja on tehty paljon niin Tammelan Letkulla, Someron Pajulassa, Keltiäisissä, Arimaalla ja Kaskistossa kuin Suomusjärven Kitulassa ja Kiskossa.

– Susien jälkiä havaitaan melkein päivittäin ja riistakamerat kuvaavat niitä usein, hän toteaa.

Myös Paimion yhteistyöryhmän koollekutsuja Marko Perkkiö toteaa susihavaintoja tulevan koko ajan. Tassunjälkien ja riistakameratallenteiden lisäksi tehdään näköhavaintoja.

Perkkiö sanoo, että perusjäljistä ilmoittaminen ei tuo uutta tietoa.

– Susihavainnot ovat arkipäiväistyneet, koska reviirillä varmuudella liikkuu susia. Olennaisinta on ilmoittaa susista, jotka käyvät pihoilla tai käyttäytyvät muuten rohkeasti. Niistä olemme ensisijaisesti kiinnostuneet, hän muistuttaa.

Paimion susireviiri nousi Luonnonvarakeskuksen kanta-arvioon ensimmäisen kerran vuonna 2020 Salon havaintoalueena, mutta viime vuonna sen status muuttui perhelaumaksi. Paimion lauman näytteistä on tunnistettu kuusi eri yksilöä.

Jari Kuisma sanoo, että Somerniemen laumasta on tehty samanaikaisesti havaintoja eri puolilla reviiriä.

– Ei siis ole tietoa, kuljeskeleeko alueella yksi lauma vai onko niitä kaksi. Yritämme saada vauhtia dna-näytteiden keräämiseen. Niiden avulla saataisiin tietää, miten lauma on muodostunut, Kuisma toteaa.

Susien dna:ta kerätään jätöksistä, joita löydetään suden tassunjälkien läheltä.

Somerniemen reviiri mainittiin ensimmäisen kerran Luonnonvarakeskuksen kanta-arviossa vuonna 2018, jolloin statuksena oli pari. Viime vuonna status muuttui perhelaumaksi. Somerniemen reviiristä on tunnistettu vasta kaksi eri yksilöä.

– Susille riittää ravintoa, koska alueen peurakanta on suuri, Kuisma huomauttaa.

Hän tietää susien aiheuttavan huolta reviirin alueella:

– Erityisesti kotieläintilat ovat huolissaan. Samoin pienten lasten vanhempien on ikävä lähettää lapsiaan koulumatkoille, jos suden jälkiä on nähty pihassa tai susista on tallentunut kuvaa.

Suomen riistakeskuksen tietoon tuli viime vuonna parikymmentä kotieläinvahinkoa Somerniemen ja Paimion reviirien alueella. Useimmassa niistä susi oli käynyt lampaiden kimppuun.

– Kuntien organisaatioissa asia kiinnostaa erityisesti koulukyytiasioista päättäviä tahoja, Marko Perkkiö huomauttaa.

Reviiriyhteistyöryhmien toiminta liittyy valtakunnalliseen Susilife-hankkeeseen. Susien kannanhoitosuunnitelmaan sisällytettiin reviiriyhteistyöryhmien perustaminen vuonna 2015. Nyt työryhmiä on kaikkiaan 35.

Suomen riistakeskus ohjaa yhteistyöryhmien toimintaa, antaa tietoa ja auttaa tarvittaessa rahoituksen hankkimisessa.