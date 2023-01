Sykähdyttävä esikuva – Wilma Murto poistui Urheilugaalasta kahden Uno-pystin kanssa

Seiväshypyn Euroopan mestari Wilma Murto putsasi Suomen Urheilugaalan palkintopöydän torstai-iltana Helsingin jäähallissa.

Murto voitti ensin Vuoden esikuva -palkinnon.

– Tämä on sellainen palkintokategoria, johon oli kunnia jo päästä ehdolle. Vikat puoli vuotta ovat alleviivanneet minulle urheilijan esikuvan roolia. Toivottavasti pystyn kantamaan jatkossakin tätä vastuuta kunnialla. Tämä on minulle todella merkityksellinen palkinto, Murto kertoi ensimmäisessä palkintopuheessaan.

Salon Vilpasta edustavan Murron lisäksi ehdokkaina olivat miesten koripallomaajoukkue Susijengi, yhdistetyn hiihtäjä Ilkka Herola sekä lumilautacrossin paralympiavoittaja Matti Suur-Hamari.

Myöhemmin illalla Murron Euroopan mestaruuteen ja uuteen Suomen ennätykseen 485 päättynyt kilpailu valittiin vuoden sykähdyttävimmäksi urheiluhetkeksi. Murto paransi kisassa Suomen ennätystä kolme kertaa ja hänestä tuli ensimmäinen suomalainen yleisurheilun arvokisavoittaja kahdeksaan vuoteen.

– On ollut helppo ymmärtää, miksi menestys on urheilijalle itselleen sykähdyttävää. Viimeisen puolen vuoden aikana on tullut selväksi, mitä se (menestys) myös urheilun seuraajille merkitsee. Voin sanoa, että suomalaiset miehetkin itkevät, Murto nauratti gaalaväkeä ja kiitti taustajoukkojaan.

Sykähdyttävin hetki valittiin yleisöäänestyksellä.

Vuoden urheilija -äänestyksessä Wilma Murto sijoittui Iivo Niskasen jälkeen toiseksi.