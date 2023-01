Taekwondoperheessä tuomarilla on viimeinen sana

Eurassa asuvien Erik Pohjosen ja Jenni Pohjosen elämässä taekwondolla on vahva sija. Parin yhteen tuonut laji on päivittäin läsnä heidän arjessaan.

– Peilaamme lajia eri kulmista, sillä olemme kumpikin olleet mukana niin luottamustoimissa, valmennuksessa kuin kilpailemassa. Laajempi näkemys tuo lisäymmärrystä, ja toinen osaa myös tukea oikealla tavalla, Erik sanoo.

– Olemme vähintään joka toinen päivä eri mieltä jostain taekwondoasiasta. Tämä taas on hyvä, sillä eriävät mielipiteet haastavat pohtimaan asioita entistäkin laajemmin. Silti on toki selvää, että minä saan taekwondotuomarina sanoa viimeisen sanan, Jenni naurahtaa.

Satakunnassa toimivaa Yong Taekwondoa edustavat 45-vuotiaat Pohjoset tapasivat toisensa taekwondosalilla vuonna 2008. Lajin parissa he ovat toimineet jo huomattavasti pidempään, sillä Erik astui tatamille ensimmäisen kerran vuonna 1992 ja Jenni 2000-luvun alussa. Kummallakin on useita meriittejä Suomen mestaruudesta lähtien.

– En tiedä tarkkaa määrää, kuten ei Jennikään. Mitalit ovat kotona laatikossa, missä on myös lasten mitaleita, Erik hymyilee.

Haussa paluu maajoukkueeseen

Erik Pohjonen on vuosien aikana toiminut useissa valmennustehtävissä, joihin on kuulunut myös Suomen alle 18-vuotiaiden maajoukkueen sekä liikesarjamaajoukkueen valmennus.

– Koen mielekkäänä jakaa vuosien aikana oppimiani asioita. Antaa eteenpäin sitä, mitä olen itse saanut.

Nyt hän tavoittelee paluuta miesten maajoukkueeseen urheilijana.

– Päätin viime vuonna lähteä yrittämään paluuta maajoukkueeseen liikesarjan kilpailijana. Mielessä siintävät tänä vuonna käytävät EM-kisat.

Jenni Pohjosen kilpaura päättyi vuonna 2013 loukkaantumisten takia. Sen jälkeen hän lähti mukaan tuomaritoimintaan ja kuuluu liikesarjatuomareiden eliittiin.

– Olen tuomaroinut useissa maissa. Suurin haave on päästä joskus mukaan arvokisoihin.

Hän sai taannoin lajista apua myös siviilityöhönsä seurakunnan diakoniatyössä.

– Isokokoinen mies halusi tulla turhan lähelle. Kun puhe ei auttanut, otin käyttöön lajitaidot ja ohjasin miehen ulos ovesta.

Suomella pieni sauma olympiapaikkaan

Taekwondossa seuraavat arvokisat ovat jo ovella, sillä Pohjoismaiden mestaruuskilpailut käydään Helsingissä 21.–22. tammikuuta. Kisoissa ovat mukana myös Pohjoset: Erik tavoittelee ensimmäistä liikesarjan PM-kultaansa ja Jenni toimii liikesarjojen tuomarivalvojana.

Jenni katselee lajia myös Suomen taekwondoliiton varapuheenjohtajan paikalta. Vuonna 2024 Pariisissa järjestettävät olympialaiset ovat lähitulevaisuuden merkittävä tavoite. Jenni Pohjonen näkee pienen mahdollisuuden saada suomalaisedustus olympiataekwondoon.

– Siihen on sauma, vaikka tie on hankala. Vuoden aikana kehittyen ja hyvän päivän sekä arpaonnen suosiessa siihen on mahdollisuus.

– Suoraan kisoihin pääsee ainoastaan rankingin viisi parasta. Loput taistelevat vuoden 2024 alussa käytävässä Euroopan karsintakisassa, mistä olympiasarjojen finalistit saavat kisapaikan, Jenni Pohjonen kertoo.

Naisten kärkinimi on sarjansa rankingistalla sijalla 81 oleva Ruqia Rahmani. Miesten suurin toivo on rankingissa sijalla sata oleva Niko Saarinen, mutta nuoremmista saattaa vielä tulla muitakin olympiaehdokkaita.

Arvokisoja nähdään myös Suomessa, sillä syyskuussa järjestetään Tampereella ITF-taekwondon MM-kisat.

– Vaikka kyseessä ei ole olympiataekwondo, kisat ovat varmasti mielenkiintoiset. Olemme liiton osalta hyvin iloisia, että koronan vuoksi kertaalleen siirtyneet kisat toteutuvat nyt, Jenni Pohjonen sanoo.

Tomi Olli