Tampereella ja Turussa vuokrien nousu viime vuonna selkeästi pääkaupunkiseutua suurempaa – vuokrien nousu kiihtyi loppuvuodesta myös pääkaupunkiseudulla

Viime vuonna Helsingin vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat vaatimattomat 0,3 prosenttia, kertoo Tilastokeskus.

Selkeästi vauhdikkaampaa vuokrien nousu oli Turussa ja Tampereella. Turussa vuokrat nousivat 1,8 prosenttia ja Tampereella 1,7 prosenttia vuoden 2022 aikana. Suurinta nousu oli Rovaniemellä, jossa vuokrat nousivat kaksi prosenttia.

Tilastokeskuksen esille nostama kasvukeskusten vuokrakehityksen eriytyminen näkyy vuosimuutoksessa. Vuosineljänneksiä tarkasteltaessa vuokrat ovat kuitenkin nousseet pääkaupunkiseudulla loka-joulukuussa muun Suomen tapaan edelliseen neljännekseen verrattuna.

Pääkaupunkiseudulla vuokrat nousivat loka-joulukuussa edelliseen vuosineljännekseen verrattuna 0,4 prosenttia, kun muualla Suomessa nousua oli 0,5 prosenttia.

– Pääkaupunkiseudulla vuokrakehitys on koronavuosina ollut erittäin maltillista. Se on nyt piristynyt. Yksi keskeinen seikka siinä on se, että pääkaupunkiseudun väestönkasvu on vauhdittunut pandemiavuosien jälkeen, kertoo Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen.

Taloustilanne ja korkojen nousu tehnyt monista varovaisia asunnon ostamisen suhteen

Loka-joulukuussa vapaarahoitteisten asuntojen vuokrien vuosimuutos oli 0,9 prosenttia pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa 1,8 prosenttia. Heinä-syyskuussa vastaavat luvut olivat 0,3 prosenttia ja 1,2 prosenttia. Myös vuosineljännesmuutoksia tarkasteltaessa vuokrien nousu on kiihtynyt.

Rokkasen mukaan vuokrat kehittyivät pandemiavuosina todella maltillisesti ja laskivat paikoittain.

– Vuokra-asuntojen piristynyt kysyntä ja vuokranantajien kulujen kasvu tuovat vuokriin nousupainetta. Toisaalta vuokrien nousua hidastaa se, että inflaatio syö vuokralla asuvien käytettävissä olevia tuloja ja monessa kaupungissa vuokra-asuntoja on edelleen hyvin tarjolla. Ennakoisin vuokrakehityksen pysyttelevän suunnilleen nykyvauhdissa tänä vuonna.

Rokkasen mukaan epävarma taloustilanne ja nopea korkojen nousu on tehnyt monista varovaisempia asunnon ostamisen suhteen.

– Moni voi ajatella, että vuokra-asuminen on tässä kohtaa joustavampi ja turvallisempi vaihtoehto.

Koko maassa keskimääräinen neliövuokra oli 16,1 euroa. Pääkaupunkiseudulla neliövuokrat olivat keskimäärin 20,8 euroa, muualla Suomessa 13,7 euroa.

Helsinkiläisyksiön mediaanikuukausivuokra oli loppuvuodesta 750 euroa. Tampereella yksiön mediaanivuokra oli 594 ja Oulussa 509 euroa. Mediaanivuokra tarkoittaa sitä, että kalliimpia ja halvempia asuntoja on yhtä paljon.

ARA-asuntojen vuokrat nousivat ympäri Suomea prosentin molemmin puolin.

Helsingissä yksiöiden pieneen vuokrien nousuun vaikuttanut tarjonnan kasvu

Helsingissä etenkin pienempien vuokra-asuntojen hintojen nousu oli pientä muuhun maahan verrattuna. Loka-joulukuussa yksiöiden vuokrat nousivat edelliseen vuoteen verrattuna pääkaupunkiseudulla 0,3 prosenttia, kun muualla Suomessa yksiöiden vuokrat nousivat 1,5 prosenttia. Helsingissä keskusta-alueen pienten asuntojen vuokrat jopa laskivat vuoden aikana.

Rokkanen arvioi, että tähän on vaikuttanut yksiötarjonnan lisääntyminen.

– Jos mennään vaikkapa viisi vuotta taaksepäin, ennen kuin pääkaupunkiseudun rakentaminen vauhdittui, seudulla oli krooninen pula pienistä asunnoista. Yksiöiden vuokrat nousivat hyvin voimakkaasti suhteessa muihin asuntokokoihin. Nyt kun yksiöiden vuokrien nousu näyttää pysähtyneen Helsingissä hetkellisesti, voidaan sanoa, että tarjonta on saanut kysyntää kiinni.

Pääkaupunkiseudun kaupungeista etenkin Vantaalla vuokrien nousu on vauhdittunut. Vuosineljännesmuutoksia tarkastellessa toiseksi eniten loppuvuodesta vuokrat nousivat Vantaalla, heti Tampereen jälkeen. Rokkasen mukaan Vantaan Helsinkiä selkeästi huokeampi vuokrataso voi olla yksi syy vuokrien nousuun inflaation kurittaessa ihmisten ostovoimaa.

– Vantaalla on saatavilla edullisempia vuokra-asuntoja hyvien liikenneyhteyksien varrelta. Se voi tässä tilanteessa lisätä vuokra-asuntojen kysyntää Vantaalla suhteessa Helsinkiin, Rokkanen arvioi.

Elias Peltonen