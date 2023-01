Tärkeintä on derivointi

REIMA SUOMI. Nuorten elämässä on moni asia sekaisin. Kaikki aikuistenkin elämään vaikuttavat asiat, kuten koronapandemia, vaikea taloustilanne ja sota Euroopassa, vaikuttavat myös nuorten elämään vähintään yhtä rajusti kuin aikuisten.

Lisäksi on vielä omiakin huolia. Koulukiusaaminen rehottaa, opettajista on pulaa, lastensuojelu on sekasorrossa, harrastukset kallistuvat, verkkomaailma raaistuu ja vaanii jokaista, katujengit viriävät ja koulutus- ja työpaikoista käytävä kilpailu ei näytä laantumisen merkkejä.

Tässä vain muutamia edustavia esimerkkejä, listaa voisi jatkaa vaikka kuinka pitkälle. Ei ihme, että lasten ja nuorten mielenterveysongelmat yleistyvät vauhdilla.

Näissä olosuhteissa koulun pitäisi antaa mahdollisimman hyvät eväät ja valmiudet pärjätä tulevaisuuden haasteissa. Elämänhallinta, oman talouden hallinta, monipuolinen ja kriittinen medialukutaito, digimaailmassa pärjääminen, terveysosaaminen ja yleinen laaja sivistys ovat keskeisiä taitoja, jotka auttavat jatkuvasti monimutkaistuvan ja lisää sirpaloituvan maailmamme ymmärtämisessä.

Noita taitoja ei juuri taideta opettaa. Tärkeintä ovat nykyajan koulutusjärjestelmässä tieteen tekemisen taidot, matematiikka, tietysti pitkä sellainen, etunenässä. Tietyn viiteryhmän mielestä jokaisen suomalaisen tulee osata sujuvasti derivoida ja integroida vaikka neljältä aamulla herätettäisiin vuoteessa, ja kaiken asteen yhtälöt pitää osata ratkaista sujuvasti.

Samaan aikaan moni koulusta valmistunut ei osaa edes yksinkertaista prosenttilaskua.

Taidekasvatuksessakin lienee sama polarisaatio. Pientä eliittijoukkoa kasvatetaan taiteilijoiksi, muusikoiksi, kirjailijoiksi ja kuvataitelijoiksi suurella paatoksella, kun moni lukiolainen ei erota tosielämää ja fiktiota toisistaan.

Yhteiskunnan polarisaatiota siis rakennetaan jo varhain koulussa. Pieni joukko pääsee snobbailemaan erikoistaidoillaan, oli sitten kysymys tieteestä tai taiteesta, ja saa myös etu- ja erikoisoikeuksia. Samalla suuri hyvien ja keskinkertaisten koululaisten joukko tarpoo pimeydessä. Keskinkertaisuus ei enää riitä missään, ei koulussakaan.

Pitkän matematiikan paineissa harva jaksaa enää venyä muihin kieliopintoihin kuin pakolliseen suomeen ja englantiin. Onko kaikessa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sisäänotoissa aina pakko niin voimakkaasti panostaa pitkän matematiikan arvosanojen korostamiseen? Harva meistä, sanoisin alle yksi prosentti, tarvitsee työssään vaikkapa derivointia.

Pitäisikö meidän miettiä koulutuksen painopistealoja uudelleen. Esimerkiksi kielet ovat ajattelun keskeinen työkalu. Mitä enemmän niitä hallitsee, sitä rikkaampaa on myös ajattelu. Kielten opiskelun kuihtuminen näkyy voimakkaana jo myös yliopistoissa.

Talousaineet kaipaisivat kunnianpalautusta, samoin esimerkiksi terveystieto. Pieni annos psykologian perusteita terästäisi varmasti jokaisen ajattelua, samoin mielenkiintoinen historian opetus.

Nuorten elämässä keskeisessä asemassa on koulu. Jos he voivat huonosti, on koulussa mitä todennäköisemmin jokin pielessä. Yksittäiset opettajat kyllä tekevät parhaansa, mutta ovatko lähtökohtamme siitä, mitä opetetaan kouluissa, oikeassa järjestyksessä?

Kirjoittaja on tietojärjestelmätieteen professori.