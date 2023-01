Osa Salon teatteritoimijoista kaavailee yhteisen puvustamon luomista. Hanke on vasta alkutekijöissään, mutta yhteispuvustamolle on jo löytynyt tilat kansalaisopistolta. Suunnitelmana on koota alueen teatteripuvut ja asusteet yhteen varastoon, jotta teatterit voisivat tehdä yhteistyötä ja lainata asuja toisiltaan.

– Siinä on paljon yhteisiä etuja, että saamme pukuresurssit paremmin käyttöön, Salon kaupungin kulttuurituottaja Sini Lundgrén kertoo.

Hankkeessa mukana ovat Salon Teatteri ja kansalaisopiston teatterikoulu. Kesäteatterit ja muut pukuvarastotiloja tarvitsevat toimijat kutsutaan myös mukaan suunnitelmien tarkentuessa.

Etenkin kesäteatterit ovat kärsineet varastotilojen puutteesta. Monet kesäteatteriesiintyjät ovat joutuneet säilömään pukujaan kotiensa häkkivarastoissa. Myös Salon Teatterin pukuvarasto on tällä hetkellä ahdettu pieneen rakennukseen Asemapuistossa.

Ylhäistentieltä löytyneet reilun sadan neliön tilat muodostetaan kahdesta tyhjästä luokkatilasta. Toistaiseksi luokat ovat vielä tyhjillään. Projekti on tarkoitus saattaa maaliin kevään aikana.

– Käytännön järjestelyt ovat vaiheessa, ja tähän liittyy monennäköisiä kysymysmerkkejä. Esimerkiksi tuotavien pukujen puhdistuksesta täytyy sopia, Lundgrén kertoo.

Tila- ja kalustekustannukset maksettaisiin kulttuuripalveluiden budjetista. Suuria muutoksia ei tiloihin tarvita.

– Tarkoitus on rakentaa vaaterekit ja hyllyt, joilla saadaan puvut hyvään järjestykseen, sanoo kansalaisopiston rehtori Päivi Pölönen.

Kansalaisopisto yrittää saada puvustamolle rekrytoitua palveluassistenttia työllisyyspalveluiden tukityöllistämisen kautta. Assistentin olisi mahdollista puvustamon ylläpitämisen lisäksi avustaa myös esimerkiksi kulttuuritila Näkkärin iltatilaisuuksien kanssa.

– Luova ja kädentaitoinen henkilö voisi hoitaa ja korjata tarpeistoa, Pölönen pohtii.

Kansalaisopiston teatteriopetuksella on tällä hetkellä Ylhäistentiellä pieni pukuvarasto. Pölönen kertoo, että uusi yhteispuvustamo sujahtaisi mukavasti kansalaisopiston muun toiminnan yhteyteen.

– Tämä ei ole pelkästään varastoyhteistyötä, korostaa Pölönen.

– Yhteispuvustamon avulla olemme tietoisia toistemme toiminnasta ja siitä, millaista puvustoa sekä tarpeistoa on olemassa, Pölönen avaa.

Salon Teatteri on ehdottanut aktiivisesti yhteistyötä ja ottanut osaa yhteispuvustamon suunnitteluun alusta lähtien.

– Olen todella onnellinen, jos hanke toteutuu. Toivon sitä suunnattomasti, Salon Teatterin toiminnanjohtaja Mia Kuisma toteaa.

Salon Teatterin puvut on sullottu väliaikaisesti Asemapuistossa sijaitsevaan siltavahdin tupaan. Tilat ovat vähintäänkin ahtaat. Asuja on tuhansia siitäkin huolimatta, että Salon Teatteri joutui puolittamaan asuvalikoimansa, kun aikaisempaan varastoon tuli kosteusongelmia.

Myös Salon Teatterin pukuvuokraamotoiminta on tällä hetkellä tauolla, koska asujen huoltaminen nykyisissä tiloissa on mahdotonta. Siltavahdin mökin sisäilma ei ole erityisen hyvä, joten kaikki asut pitää puhdistaa ennen uuteen puvustamoon siirtämistä.

Yhteispuvustamoa on valmisteltu nyt vuoden verran.

– Kerran vetäydyimme jo hankkeesta, koska siitä oli tulossa liian kallis, mutta sitten kulttuuritoimi ilmoitti maksavansa vuokraosuuden, Kuisma taustoittaa.

Esimerkkejä samantyyppisestä yhteispuvustamotoiminnasta löytyy Kuisman mukaan muun muassa Vantaalta, mutta Salossa yhteistyön muoto olisi täysin uusi.

– Toiminnassa on turhaa päällekkäisyyttä, jos kaikki työskentelevät itsekseen. Kansalaisopistona yritämme edistää yhdessä tekemistä, kansalaisopiston rehtori Pölönen huomauttaa.

– Kaikilla on rahat vähissä, joten miksi kaikkien täytyisi ostaa omat asut, Kuisma kysyy.