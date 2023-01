Teknologiateollisuuden työriidassa annettiin sovintoesitys – osapuolet antavat vastauksensa perjantaiaamuna valtakunnansovittelijan toimistolla

Valtakunnansovittelija on antanut sovintoehdotuksen teknologiateollisuuden työntekijöitä koskevassa työriidassa, jossa osapuolia ovat Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuuden työnantajat. Asiasta kertovat valtakunnansovittelijan toimisto Twitterissä ja Teollisuusliitto verkkosivuillaan.

Osapuolten on määrä antaa vastauksensa sovintoesitykseen huomenna aamuyhdeksältä valtakunnansovittelijan toimistossa Helsingissä. Teollisuusliiton mukaan asiaa ei kommentoida ennen kuin vastaus on jätetty valtakunnansovittelijalle.

Teknologiateollisuuden työehtosopimus umpeutui marraskuun lopussa. Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto on kertonut osapuolten välisten erimielisyyksien liittyvän palkkaratkaisuun. Aallon mielestä työnantajapuoli ei huomioi sitä, miten inflaatio on heikentänyt palkansaajien ostovoimaa.

Neuvotteluihin vauhtia lakkovaroituksilla

Teollisuusliitto on vauhdittanut neuvotteluita lakkovaroituksilla, joita se on jättänyt Teknologiateollisuuden työnantajien lisäksi myös Kemianteollisuudelle.

Tiistaina Teollisuusliitto antoi lakkovaroituksen, joka koskee 112:ta toimipaikkaa teknologia- ja kemianteollisuudessa. Lakkovaroituksen kohteena olevissa toimipaikoissa työskentelee noin 11 400 työntekijää, ja lakkojen ajankohta olisi 8.–10. helmikuuta.

Viime viikolla Teollisuusliitto jätti lakkovaroituksen työnseisauksista, jotka tapahtuisivat 1.–3. helmikuuta. Niiden kohteena olevissa toimipaikoissa työskentelee noin 7 200 työntekijää.

Lakkovaroitusten lisäksi Teollisuusliitto on pidentänyt teknologiateollisuuden, kemian perus- ja tuoteteollisuuden sekä muovituoteteollisuuden sopimusalojen ylityökieltoja 10. helmikuuta asti.

Teknologiateollisuuden neuvottelujen venyminen on heijastunut myös useisiin muiden alojen palkkaneuvotteluihin. Työmarkkinoilla ei odoteta ratkaisuja muidenkaan alojen palkankorotuksista ennen kuin teknologiateollisuuden uusista työehdoista päästään sopuun.

Torstaina jatkettiin myös sovittelua Teknologiateollisuuden työnantajien muissa työriidoissa Ammattiliitto Pron ja YTN:n kanssa.

Taloushallintoalalle lakkovaroitus

Erto ja Ammattiliitto Pro antoivat puolestaan torstaina lakkovaroituksen taloushallintaoalalle. Lakon ajankohta olisi 10.–13. helmikuuta.

Toteutuessaan lakko koskee Palvelualojen työnantajat Palta ry:n taloushallintoalan työehtosopimuksen piiriin kuuluvia yrityksiä sekä lakkoilmoituksessa lueteltuja yrityksiä.

Erto arvioi, että lakon alaisissa töissä on noin 2 500 taloushallinnon ammattilaista. Yleisimmät lakon alaiset tehtävät ovat kirjanpito ja palkanlaskenta.

– Taloushallintoala kasvaa ja menestyy. Alan yritysten suurin ongelma on työvoimapula. Toimihenkilöiden suurin ongelma on alhaiset palkat ja heikkenevä ostovoima. Alalla ei ole mitään syytä suostua työnantajien vaatimiin työehtoheikennyksiin, Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen sanoi tiedotteessa. Hänen mukaansa neuvottelutilanne on hyvin vaikea.

Erton ja Pron sekä Paltan välisen työriidan sovittelu alkaa sunnuntaina, kertoi sovittelija Jukka Ahtela Twitterissä.

Liisa Kujala, Anssi Rulamo