The 69 Eyesin maailmankiertue käynnistyy Salosta – ”Salo on perjantaina koko rock-maailman pääkaupunki”

Las Vegas, Berliini, Wien, Budapest, Milano… Ja Suomen Salo. Tässä muutamia esimerkkejä kaupungeista, joihin goottirockyhtye The 69 Eyesin maailmankiertue poikkeaa.

Merkille pantavaa on kuitenkin se, että perjantaina starttaava kiertue käynnistyy nimenomaan Rock Hotel Salosta.

Yli 30 vuotta yhtyeessä musisoinut Jussi Vuori eli Jussi 69 ei muista, että bändi olisi aiemmin soittanut Salossa.

– Kaupungin läpi olemme kyllä ajaneet useaan otteeseen, hän mainitsee.

Yhtye on saanut rumpalinsa mukaan runsaasti palautetta kotimaan keikkakalenteristaan.

– Meiltä on kysytty, miksi konsertoimme vain Helsingissä ja muutamassa muussa paikassa. Nyt olemme ottaneet tavoitteeksemme käydä jokaisessa suomalaisessa kaupungissa, ja liki kirjaimellisesti tavoitteen myös täytämme, Jussi 69 lupailee.

Yhtye kiertää tammi-helmikuussa Suomen keikkalavoja. Kiertuebussi käy esimerkiksi Lappajärvellä, Karkkilassa, Uudessakaupungissa ja Lapualla.

Maaliskuun ajaksi The 69 Eyes siirtyy muualle Eurooppaan. Paluu kotikamaralle tapahtuu seuraavan kuun taitteessa.

– Edellinen viikonloppu oli kuluvan vuoden ainut, joka on bändimme jokaiselle jäsenelle vapaa. Olemme täynnä energiaa ja valmiina tulevaan keikkavuoteen, Jussi 69 vakuuttaa.

The 69 Eyes on tehnyt myös levyllisen uutta musiikkia. Tulevalta albumilta on julkaistu jo useampia sinkkuja sekä Drive-niminen EP.

– Levy tulee julki 21. huhtikuuta. Sen nimeä en kuitenkaan voi vielä paljastaa, Jussi 69 kertoo.

Rumpali toteaa albumin olevan nyt täysin valmis.

– Vatsanpohjassani on kutkutusta. Olen enemmän innoissani kuin pitkään aikaan, hän myöntää.

Jussi 69 sanoo levyn kappaleissa olevan tavallista enemmän sävyjä.

– Mukana on muutama ”ylläri”, ja maistiaisia tulee vielä lisää ennen julkaisupäivää, hän summaa.

Muusikko toteaa olevansa onnellinen siitä, että yhtyeen biisejä on soitettu myös Yleisradion kanavilla.

– Olemme olleet viimeksi Ylen soittolistoilla varmaan parikymmentä vuotta sitten, hän naurahtaa.

Onko rockmusiikki tekemässä siis uutta tulemistaan?

– Tuskin rock on koskaan minnekään mennyt, valtavirtaukset vain vaihtelevat, Jussi 69 tuumii.

– Olen ylpeä siitä, että vielä yli 30 vuoden jälkeenkin ihmiset haluavat nähdä keikkojamme. Se ei ole itsestäänselvyys, ja olen kiitollinen yleisöllemme, hän painottaa.

The 69 Eyes oli vuosikymmenen vaihteessa kiireisempi kuin koskaan.

– Rundasimme Yhdysvalloissa ja idässä vielä alkuvuodesta 2020. Pysähdys tuli tarpeeseen, Jussi 69 viittaa koronapandemiaan.

– Toissa kesänä kukaan ei käynyt missään, mutta viime kesä oli jo suhteellisen normaali, hän jatkaa.

Yhtyeen varmistetussa keikkakalenterissa on kevään jälkeen suhteellisen väljää. Suomen-kiertue jatkuu vappuun asti, ja 13. toukokuuta bändi esiintyy Sick New World Festivalilla Las Vegasissa.

Jussi 69 kertoo kuitenkin totuuden olevan täysin muuta kuin väljää.

– Vegasin-keikan ympärille rakentuu kiertue, joka kattaa Kalifornian ja Yhdysvaltojen länsirannikon. Sydänkesällä konsertoimme kotimaisilla festivaaleilla ja muuallakin, hän paljastaa.

The 69 Eyes on joutunut siirtämään Etelä-Amerikan kiertuettaan useaan otteeseen koronapandemian vuoksi.

– Sekin toteutuu, Jussi 69 kiteyttää.

Jussi 69:llä on rumpukapuloiden ohella muitakin rautoja tulessa. Hän on työskennellyt toimittajana Radio Rockilla vuodesta 2008 lähtien, minkä lisäksi hän pyörittää yhtiökumppaneidensa kanssa helsinkiläistä The Riff -ravintolaa.

– Vaikeinta korona-aikana oli nimenomaan ravintolayrittäminen. Meillä oli menestyvä konsepti, mutta silti minun oli lähetettävä työntekijäni kotiin, koska paikkaa ei saanut pitää auki, Jussi 69 muistelee.

Radiotyön hän kertoo kulkevan käsi kädessä musisoinnin kanssa.

– Voin rehellisesti sanoa, ettei radiotyö tunnu minusta edes työltä. Kollegatkin ovat minulle enemmän ystäviä kuin kollegoja, rumpali avaa tuntojaan.

– Jos en olisi radioaalloilla, soittaisin lempikappaleitani frendeilleni, eli tekisin samaa juttua vapaa-ajallani, hän jatkaa.

Vaikka The 69 Eyes kiertää ympäri maailmaa, Jussi 69:ää kuullaan lavojen lisäksi radiotaajuuksilla.

– Kesällä keikkailemme paljon Suomessa ja pääosin viikonloppuisin, hän muistuttaa.

Salon-konsertille rumpalilla on yksi lupaus.

– Salo on perjantaina koko rock-maailman pääkaupunki, hän päättää.

The 69 Eyes