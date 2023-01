Tiettyjen hyökkäystilastojen perusteella voisi ajatella, että Isaiah Crawleyn lähtö Salosta olisi Vilppaan miesten korisliigajoukkueelle isokin takaisku. Tässäkin, Salon Seudun Sanomien tietojen mukaan Unkariin siirtyvän pelaajan kohdalla tilastoissa piilee vain osatotuus.

Crawley on koko liigan kahden pisteen heittojen onnistumisprosentissa toisena luvulla 69,01. Kärkisijaa pitää BC Nokian donkkaava sentteri Alan Herndon vain hieman suuremmilla desimaaleilla (69,66).

Ero muihin on suuri. Tämän tilaston yhdeksästä kärkinimestä seitsemän on senttereitä, Crawley virkaa tehnyt sellainen. Esimerkiksi Vilppaan KeyShawn Feazellin 62-prosenttisesti onnistuneet heitot ovat olleet keskimäärin helpompia eli usein donkkeja.

Eivätkä Crawleyn muutkaan statistiikat näytä periaatteessa pahalta. Kaukoheitoista onnistui hieman useampi kuin joka kolmas, eli tarkkuus oli riittävä. Levypalloja tarttui keskimäärin 6,4 ja koriin johtaneita syöttöjä tilastoitiin 1,7 ottelua kohti.

Plusmiinustilastossa Crawley on Vilppaan kärkipäätä, yksittäisessä edistyneessä puolustuslukemassa keskikastia.

24-vuotias Crawley sai viikonloppuna sopimustarjouksen muualta Euroopasta. Kaikki ylempänä lueteltu numerofakta johtaa harhaan siinä, kuinka suuri menetys mies Vilppaalle todellisuudessa on.

Päävalmentaja Jussi Savolainen keskittyy työnsä puolesta positiivisiin asioihin.

– Emmehän me olisi alkukaudella tietyllä tavoin pärjänneet ilman Crawleyta. Toihan hän meille hyökkäyspäässä todella paljon hyviä asioita, hän kommentoi.

Toisaalta jo Ira Leen hankkiminen ennen Crawleyn lähtöä kertoo omaa tarinaansa. Nelos- ja vitospaikoilla olisi kolmen ulkomaalaispelaajan osalta tullut ahdasta, eli jonkun kolmikosta Crawley–Feazell–Lee olisi mahdollisesti pitänyt seurata otteluita sivusta.

– Tosiasia on se, että me tarvitsemme jonkun buustin ylempää jatkosarjaa ajatellen. Meidän päätöksemme on nyt tämä kahden sentterin malli, päävalmentaja sanoo.

Siten nelospaikka on paljolti Riku Laineen ja Juho Nenosen vastuulla.

– Kun katsoo heidän pelaamistaan viime aikoina, niin aika luottavaisena voi olla, Savolainen huomauttaa.

Crawleyn peliminuutit putosivat huomattavasti sen jälkeen, kun hän teki jalkavaivan jälkeen paluun otteluihin joulutauon jälkeen. Ennen taukoa minuutteja tuli keskimäärin noin 27, sen jälkeen noin 22.

– Siinäkin iso vaikutus oli Juhon ja Rikun peliesityksillä, Savolainen jatkaa positiivisuuttaan.

Hyökkäyksen onnistumisten sekaan Crawleyn suorittamiseen mahtui flegmaattista puolustusta ja esimerkiksi yli kaksi pallonmenetystä per peli. Vilppaan pelaamisen ottelujen sisäinen ailahtelu heijastui vahvasti juuri hänessä.

Kaikkiaan miehestä jää seurahistoriaan poikkeuksellisen paljon mielipiteitä jakaneen pelaajan maine.