Soten lähipalvelut pysyvät toistaiseksi ennallaan – syynä toimitilojen vuokrasopimukset

”Hyvinvointialueella asioit pääasiallisesti oman asuinkuntasi tutuissa palveluissa.”

Tämä on Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Varhan virallinen viesti asukkaille. Muutoksia toimipaikkoihin ja niissä saataviin palveluihin ei ole vielä tulossa.

Mutta milloin on? Mitä tapahtuu esimerkiksi Salon lukuisille terveysasemille ja neuvoloille?

Kovin nopeasti ei tapahdu mitään, vakuutetaan hyvinvointialueen johdosta. Vastausta saa odottaa vielä muutaman vuoden.

Siihen on kaksi syytä: palveluverkon suunnittelu ei ole vielä alkanut, ja hyvinvointialue joutuu joka tapauksessa maksamaan nykyisistä toimitiloista vuokraa kunnille vähintään vuoden 2025 loppuun saakka.

– Menee väkisin muutama vuosi ennen kuin muutoksia palveluverkkoon tulee, sanoo Salon ja Someron sote-alueen johtaja Petri Salo.

Hän huomauttaa, että ”alueellisia irtiottoja” ei voi tehdä, sillä hyvinvointialueelle vedetään yhtenäistä linjaa.

Linjaa vedetään palvelustrategiassa, jonka valmistelu on alkamassa. Siinä otetaan kantaa muun muassa palvelurakenteeseen, palveluverkkoon ja palveluiden tuotantotapoihin.

Palvelustrategia on tarkoitus tuoda päättäjille syksyllä, kertoo Varhan järjestämisjohtaja Antti Parpo .

– Siinä piirretään iso kuva, eikä mennä toimipaikkatasolle. Strategiassa määritellään palveluverkkoa esimerkiksi ajallisten etäisyyksien kautta. Verkkoon vaikuttaa myös alueen väestörakenne, sanoo Parpo.

– Kuntarajojen merkitys tulee vähenemään. Hyvinvointialue toimii koko maakunnan alueella, eikä kaikkia palveluja ole tarkoitus keskittää.

Petri Salo korostaa henkilöstön saatavuuden merkitystä.

– Se on olennainen elementti palvelustrategiaa tehdessä. Henkilöstön saatavuus vaikuttaa esimerkiksi palveluiden tuottamismuotoon; siihen, mitä voidaan tehdä itse ja mitä hankitaan mahdollisilta kumppaneilta.

Hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja Mikko Pakarinen vahvistaa Petri Salon näkemyksen aikataulusta.

– Palveluverkkoon ei tule nopeasti muutoksia. Siihen vaikuttaa se, että hyvinvointialue on vuokrausvelvoitteen mukaisesti kuntien vuokralaisena, sanoo Pakarinen.

Sote-uudistuksessa kuntien terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat tilat siirtyivät vuodenvaihteessa lain mukaan hyvinvointialueiden hallintaan. Salossa hyvinvointialue on vuokralla esimerkiksi Läntisellä terveysasemalla.

Pakarisen mukaan nyt ollaan siinä vaiheessa, että jäsennetään palvelujen kokonaisuutta ja organisoidutaan Varhan organisaation mukaisesti. Palvelujen kehittäminen pitää kuitenkin saada mahdollisimman nopeasti käyntiin.

Pakarinen muistuttaa, että palvelut ovat saavutettavuuden kannalta keskenään erilaisia.

– Esimerkiksi neuvola on lähipalvelu, hän sanoo.

Salo ja Somero muodostavat hyvinvointialueen hallinnon sisäisessä jaossa yhden kahdeksasta sote-alueesta.

Kemiönsaari kuuluu Turunmaan sote-alueeseen, Marttila ja Koski Loimaan seutuun ja Paimio ja Sauvo Itäiseen Turun seutuun.

Hyvinvointialueen kahdeksalla sote-alueella on esimerkiksi yhteensä lähes 60 terveysasemaa. Salossa niitä on kahdeksan ja Somerolla yksi.

Sote-aluejako tulee todennäköisesti muuttumaan ajan myötä.

Sote-keskus ei ole yksi paikka tai palvelupiste. Se on sateenvarjo, jonka alle on koottu tietyt palvelut: lääkärin ja hoitajan vastaanotto, suun terveydenhuolto, perhekeskus, päihde- ja mielenterveyspalvelut sekä toimintakykyä ylläpitävät palvelut.

Perhekeskus puolestaan sisältää muun muassa kouluterveydenhuollon, äitiys- ja perheneuvolat ja ennaltaehkäisevän perhetyön.

– Perhekeskus on uusi konsepti. Sen toimintaverkosto on laaja ja pirstaleinen. Verkostona se myös jatkaa, mutta siihen odotetaan linjausta, kootaanko joitain palveluita yhteen paikkaan, sanoo Petri Salo.

Toimittajan kommentti: Hallitus päättää

Vaaleilla valituilla valtuutetuilla on vähän sanottavaa siihen, mitä toimipaikkoja hyvinvointialueella tulevaisuudessa on. Päätökset palveluverkosta tehdään käytännössä aluehallituksessa ja sen järjestämisjaostossa.

Järjestämisjaosto esittää aluehallituksen hyväksyttäväksi toimipaikkojen muutokset niin kuin asia hallintosäännössä ilmaistaan. Muutoksista päättää aluehallitus.

Aluehallitus ja lautakunnat noudattavat päätöksissään palveluverkkoa koskevia periaatteita, jotka kirjataan palvelustrategiaan. Tästä ylätason paperista päättää hyvinvointialueen valtuusto.

Palveluverkon kattavuudesta on jo puhuttu vähän aluevaltuuston kokouksissakin, ikään kuin evästäen. Iso osa hyvinvointialueen päättäjistä on päättäjänä myös kotikunnassaan, ja heidän odotetaan puolustavan ”omia” palveluita. Kun vääntöä tulee, sen paikka on aluehallituksessa.