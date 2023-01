– Et sää mittä kaffet haluaisis?

Saloon 1990-luvun puolivälissä muuttanut Jonna Nyyssönen nauraa hersyvästi muistellessaan ensimmäisiä kokemuksiaan salolaisista.

Nastolassa syntynyt, Uuraisilla lukioikäisenä asunut ja Lappeenrannassa opiskellut Nyyssönen myöntää ajatelleensa ensimmäiset viisi vuotta Salossa, ettei tänne voi jäädä. Vastaanotto oli niin nihkeä.

– Opin ajan mittaan, että salolaiset ovat ihan hyviä tyyppejä, vaikka vaikuttavat ensin töykeiltä. Eivät he mitään pahaa tarkoita.

Lähes kolme vuosikymmentä myöhemmin Nyyssönen asuu miehensä ja lastensa kanssa omakotitalossa Putolassa ja kehuu Saloa vuolaasti.

– Tämä on ihana pikkukaupunki! Voi asua ihan maalla, ja torille on kolme kilometriä matkaa. Täällä on kaikki riittävä, ja paljon harrastusmahdollisuuksia.

Saloon Jonna Nyyssönen päätyi sattumien kautta. Hän tapasi tulevan miehensä Samulin Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa. Tämä tuli Saloon tekemään diplomityötään ja oli töissä Nokialla ja Microsoftilla loppuun asti.

Kemiantekniikkaa opiskellut Nyyssönen pääsi tekemään diplomityötään Aspocompille ja jäi yritykseen töihin.

Perhe kasvoi neljällä lapsella. Jonna Nyyssönen oli pienten lasten kanssa kotona kuutisen vuotta ja palasi töihin.

– Sain fudut tasan kymmenen vuotta sitten, 2013.

Perheellä oli omakotitalo ja lapsilla koulunsa, kaverinsa ja harrastuksensa. Muutto muualle ei kiinnostanut, joten töitä alettiin etsiä läheltä.

Mies työskentelee nyt Turussa. Jonna Nyyssönen oli työttömänä ja teki pätkätöitä, kunnes löysi vakituisen paikan kaksi vuotta sitten. Hän toimii laatupäällikkönä radiolaitteita langattomaan tiedon siirtoon valmistavassa Satel Oy:ssä.

– Olen ylpeä siitä, että meillä ei tehdä lyhytaikaista kulutuselektroniikkaa. Mahdollistamme osaltamme kestävän kehityksen toteutumista muun muassa tehostamalla prosesseja ja vähentämällä päästöjä useilla teollisuuden alueilla.

Nyyssönen kehittää yrityksessä laatu- ja ympäristöasioita ja nauttii työstään.

Suomessa valittiin presidenttiä vuonna 2012. Loppusuoralla olivat Sauli Niinistö ja Pekka Haavisto. Jonna Nyyssönen liittyi vihreisiin tukeakseen Haaviston vaalityötä.

Samana syksynä järjestettiin kunnallisvaalit, ja Nyyssöstä pyydettiin viime tipassa ehdokkaaksi.

– En ollut seurannut yhtään politiikkaa, enkä ollut edes kiinnostunut siitä. Ajattelin, että ehkä voisin kerätä muutaman kymmenen ääntä hyvien ihmisten puolesta ja lähdin mukaan.

Ääniä kertyi odotettua enemmän. Nyyssönen pääsi varavaltuutetuksi ja jäseneksi rakennus- ja ympäristölautakuntaan.

– Siitä tulikin kova koulu. Oli vaikeaa ymmärtää, ettei lautakunta ollutkaan ympäristön puolella. Se yllätti, ettei Salo halunnut osallistua esimerkiksi ympäristöhankkeeseen, jossa olisi saatu ilmaiseksi ihminen töihin. Salossa on ympäristöasioissa linja, ettei haluta olla etukenossa oikein missään. Se on outoa.

Kausi lautakunnassa opetti Nyyssöselle, miten kaupungin päätöksenteko toimii. Vuoden 2017 vaalien jälkeen hän pääsi kaupunginhallitukseen, ja jälleen edessä oli uuden opettelu.

– Hallituksessa asiat ovat laajempia ja kokonaisuudet suurempia. Tietoakin on tarjolla enemmän. Hallitusaika oli aika työläs, mutta sain onneksi hyvää tukea ryhmältäni.

Kuluvalla kaudella Jonna Nyyssönen johtaa vihreiden valtuustoryhmää. Hän sanoo, ettei edelleenkään koe olevansa poliitikko, vaikka hänelle sanotaan niin.

– Mielestäni olen kuntalainen. Koitan tuoda päätöksentekoon omaa osaamistani lapsiperheen äitinä ja insinöörinä.

Viisikymmentä täyttävä Jonna Nyyssönen miettii jo, pitäisikö hänen jättää tilaa politiikassa nuoremmille.

– Kun ikää tulee, pitäisi pitää itsestään enemmän huolta, liikkua, urheilla ja istua vähemmän kokouksissa. Maailma pitäisi kuitenkin pelastaa.

Jonna Nyyssösellä on vahvat periaatteet. Kaikista ihmisistä on pidettävä huolta, ja ihmiset ovat tasa-arvoisia riippumatta kotimaastaan, uskonnostaan tai esimerkiksi seksuaalisesta suuntautumisestaan.

Hänen mielestään kaikkien pitää tehdä osansa maapallon suojelemiseksi – ja meidän länsimaalaisten hyväosaisten vielä muita enemmän.

– Kiinalaiset tekevät krääsää niin kauan kuin me ostamme sitä, hän muistuttaa.

Nyyssönen sanoo elämän olevan tasapainoilua. Hän syö vegaanisesti, koska ei kestä ajatusta tuotantoeläinten oloista eikä halua kuormittaa ympäristöä. Toisaalta kotipihassa seisoo monta kulkupeliä, ja perhe matkustelee.

– Ekologinen omatuntoni sanoo, ettei pitäisi lentää. Toisaalta ajatus lentämisestä ei kuumota niin paljon, koska kompensoin päästöt ja elän muuten ympäristöystävällisesti.

Vapaalla Jonna Nyyssönen viihtyy kotona neulomassa. Hän sanoo elävänsä hetkessä, eikä hän ole koskaan tehnyt tulevaisuuden suunnitelmia.

– Itselläni on kaikki hyvin. Olen ottanut tasan yhden tavoitteen täksi vuodeksi: opettelen intialaisen peukalon neulomisen lapaseen.

Nyyssönen ei aio viettää 50-vuotisjuhliaan.

– Ymmärrän juhlimisen esimerkiksi valmistujaisten yhteydessä, mutta miksi juhlisin ikävuosia? Tähän haastatteluun suostuminen on minun panostukseni synttäreihin.

Jonna Nyyssönen

50 vuotta huomenna