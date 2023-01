”TPS olisi huippujoukkue Ruotsinkin sarjassa” – Veera Kauppi kehuu suomalaisryhmää, jonka harjoituksissa toivotaan, että joku häviää

Turun Palloseuran naisten salibandyjoukkue koki sunnuntaina kauden avaustappionsa, ja sekin tuli seurajoukkueiden mestarien cupissa ruotsalaisia vastaan. Kapea kärki onkin syy, miksi F-liigassa ei nähdä esimerkiksi aivan kirkkaimpia maailmantähtiä.

Suomen naisten salibandymaajoukkueen tähtikaksoset Veera ja Oona Kauppi lähtivät vuonna 2018 Ruotsin kentille, koska siellä laji on ammattimaisempi. Vähän yli neljä vuotta myöhemmin heidän nykyinen seuransa Thorengruppen IBK jatkoi ruotsalaisten naisjoukkueiden 15 vuoden mestaruusputkea seurajoukkueturnaus Champions Cupissa, joskin Turun Palloseura pysyi finaalissa mukana 50 minuuttia.

TPS painosti päätöserässä, mutta Thorengruppen onnistui maalinteossa kahdesti ja voitti lopulta maalein 5–2.

– Tämä TPS olisi huippujoukkue Ruotsinkin sarjassa. Heillä on kaksi todella kovaa ketjua ja kolmas, joka taistelee aina loppuun asti, 2+1-tehot sunnuntain loppuottelussa kerännyt Veera Kauppi kehui.

Vaikka kärki on Suomessa terävä, se on valitettavan kapea. Kolme kertaa maailman parhaaksi valitun Veera Kaupin mielestä suunta on oikea, mutta matkaa länsinaapuriin on reilusti. Siksi Kauppeja tuskin nähdään parhaina vuosinaan kotimaan liigassa.

– En viitsi Oonan puolesta puhua, mutta itse haluan pelata maailman kovimmassa liigassa, joka on tällä hetkellä Ruotsissa, Veera Kauppi sanoi.

Kauden avaustappio

Vaikka Thorengruppen oli sunnuntaina askeleen edellä, on hallitseva Suomen mestari TPS vankistanut tällä kaudella otettaan maan parhaana joukkueena. Voitto- ja ottelusarake näyttävät 15:tä, mikä tarkoittaa, että viimeisellä kuudella kierroksella on tapahduttava ihmeitä, jotta turkulaisryhmä ei lähde pudotuspeleihin runkosarjan voittajana.

Kotimaisen ykkössarjan F-liigan pistepörssin kärki kuhisee TPS-pelaajia, mutta 33 maalia mättänyt Milla Nordlund on ylitse muiden. Lempäälässä 25-vuotias hyökkääjä nautti, kun peli oli nopeaa ja vastus paras mahdollinen.

– Joukkueen kanssa puhuimme paljon, kuinka kova jengi on vastassa. Olihan tämä meille näytön paikka, ja siitä sai lisäbuustia, ottelun avausmaalin tehnyt Nordlund avasi.

Päävalmentaja Aki Vilander harmitteli kauden ensimmäistä häviötä, mutta kertoi, että prosessi on kuitenkin kesken.

– Viime kaudella oli vasta tarkoitus opetella voittamaan, ja sitten voitettiinkin Suomen mestaruus. Se ja sitä myöten Champions Cup tuli vähän etuajassa, Vilander paljasti.

Laadukasta harjoittelua

Viime kevään SM-kulta oli seurahistorian ensimmäinen. Sekä Nordlund että Vilander kertovat laadukkaan harjoittelun syyksi sille, että TPS on noussut haastamaan maailman parhaita.

– Pelaajat syttyvät, kun treeneissä kilpaillaan. Pyritään saamaan tunnetta, jota pelaamisenkin pitäisi herättää, eli että joku häviää ja joku voittaa, Vilander kertoi.

– Olemme saaneet hyvän urheilullisen kulttuurin, jossa yksilöllä on tavoitteita, Nordlund muotoili.

Vuonna 1993 perustettu Champions Cup pelattiin edellisen kerran tammikuussa 2020. Sen jälkeen cup joutui kahtena peräkkäisenä vuotena koronan peruuttamaksi.

Välillä turnaus on kulkenut eri nimellä ja osallistujia on ollut eri määrä, mutta nykyään vain neljän parhaan salibandymaan – Ruotsin, Suomen, Tshekin ja Sveitsin – mestarit kutsutaan mukaan.

Topias Mikkonen