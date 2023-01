Triplaepidemia kaataa ihmisiä petiin Salossakin – ”Maskia voi käyttää tarvittaessa”

Suomalaisia kaataa petiin tällä hetkellä yhtä aikaa kolme hengitystieinfektioita aiheuttavaa virusta eli korona, influenssa ja RS-virus. Tämän triplaepidemian lisäksi liikkeellä on erilaisia lievempiä flunssaviruksia.

Helsingin Sanomien mukaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen suosittelee tässä tilanteessa käyttämään maskia kaikissa julkisissa tiloissa, kuten liikennevälineissä.

Salon terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Kaisa Ellä ei lähde antamaan samanlaista suositusta.

– THL (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) on antanut suosituksensa, joka korostaa maskien käytössä tällä hetkellä ihmisten omaa harkintaa. Maskia voi käyttää tarvittaessa, Ellä toteaa.

– Suosittelisin käyttämään tässä asiassa maalaisjärkeä. Jos on huolissaan oman terveytensä puolesta, on ihan hyvä keino käyttää maskia, jos joutuu olemaan tiloissa, joissa on paljon ihmisiä. Mutta ei sitä voida yleistää koskemaan kaikkia. Ei nyt olla ihan sellaisessa tilanteessa, hän jatkaa.

Ellä muistuttaa, että yhteiskunta on auki, eikä maskia kuitenkaan käytetä esimerkiksi ystävien tai perheenjäsenten kesken. Harvoilla työpaikoillakaan maskia enää on käytössä.

– En tiedä, miten tartunnat sitten tulisivat vain esimerkiksi joukkoliikenteessä, hän toteaa.

Ellän mukaan Salon seudullakin on tällä hetkellä liikkeellä todella paljon tauteja. Se näkyy poissaoloina kouluissa ja työpaikoilla sekä toistuvana ruuhkautumisena päivystyksessä.

Korona ja influenssa A vievät iäkkäämpiä ihmisiä sairaalahoitoon, ja lapsia kiusaa enemmän RS-virus.

Influenssan tärkein tunnusmerkki on korkea kuume, joka ei taas ole koronan tyypillisimpiä oireita. Monessa tapauksessa sairastava ei kuitenkaan tiedä, mikä virus hänen oireensa on aiheuttanut. Ellä muistuttaa, että sillä ei loppujen lopuksi ole suurta merkitystä.

– Oleellisinta on, että jos on sairas, pysyy kotona ja lepää, hän tiivistää.