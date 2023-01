Trumpin konsernin pitkäaikaiselle talousjohtajalle vankeustuomio veropetoksista, lisäksi liki kahden miljoonan dollarin korvaukset

Trump Organizationin pitkäaikainen talousjohtaja Allen Weisselberg on tuomittu viideksi kuukaudeksi vankilaan. Weisselberg tunnusti kesällä syyllistyneensä veropetosrikoksiin.

Weisselberg, 75, toimi Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin yhtiön talousjohtajana vuosina 2005–2021.

Trumpin perheen yhtiöt Trump Organization ja Trump Payroll Corp tuomittiin joulukuussa veropetoksista ja muista talousrikoksista New Yorkissa.

Osana syyteneuvotteluissa solmimaansa sopimusta Weisselberg todisti entistä työnantajaansa vastaan. Hänen todistajanlausuntonsa auttoi joulukuisen tuomion aikaansaamisessa.

Weisselberg tunnusti juonineensa yhtiön kanssa saadakseen erinäisiä kirjanpidon ulkopuolelle jätettyjä etuja, kuten hänen perheelleen annetut luksusautot ja vuokratta asuttavaksi annettu asunto Manhattanilta.

Weisselbergin tuomiosta kertovassa tiedotteessa newyorkilaissyyttäjä Alvin Bragg kutsui entisen talousjohtajan toimien olleen 13 vuoden mittainen juoni liittovaltion, osavaltion ja kaupungin viranomaisten huijaamiseksi.

Vankeusrangaistuksen lisäksi häntä odottaa viiden vuoden koeaika, ja hänen on maksettava lähes kaksi miljoonaa dollaria veroja, sakkoja ja korkoja.

Yhdysvaltalaismedian mukaan Weisselberg vietiin käsiraudoissa New Yorkin pahamaineiseen Rikers Island -vankilaan.

Weisselberg ei yhdistänyt ex-presidentti Trumpia mihinkään rikoksiin

Syyttäjä Braggin mukaan Weisselbergin ja Trump Organizationin saamat tuomiot tuovat esille sen, miten Trumpin yhtiöt toimivat.

Vaikka Weisselberg todisti yhtiötä vastaan, hän ei todistajanlausunnossaan yhdistänyt ex-presidentti Trumpia mihinkään rikoksiin. Weisselberg on Trumpin perheen läheinen ystävä.

Joulukuisen tuomion jälkimainingeissa Trump sanoi, ettei yhtiö kanna mitään vastuuta siitä, että ”Weisselberg on syyllistynyt veropetokseen henkilökohtaisissa veroilmoituksissaan”.

Trump kuvaili tapausta ajojahdiksi. Hän on toistuvasti käyttänyt samaa termiä kuvaillakseen erinäisiä itseensä kohdistuvia tutkintoja.

Nykyisellään Trump Organizationia johtavat ex-presidentin aikuiset pojat Donald jr. ja Eric Trump.

Isä-Trump on ilmoittanut pyrkivänsä uudelleen presidentiksi vuoden 2024 presidentinvaaleissa.

Liikemiehen toimista on aloitettu viime vuosina useita eri tutkintoja, joista osa on edelleen käynnissä. Näiden osalta otsikoissa ovat tuoreeltaan olleet muun muassa hänen verotietonsa, jotka Yhdysvaltain edustajainhuoneen komitea julkisti viime kuussa. Esillä on ollut myös vuoden 2021 kongressitalon hyökkäystä tutkinut komitea, joka suositteli nostamaan rikossyytteitä Trumpia vastaan, sillä hänen on katsottu yllyttäneen kannattajiaan hyökkäykseen.