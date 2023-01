Maailmanloppua ennustavan tuomiopäivän kellon viisari on nytkähtänyt kymmenen sekuntia eteenpäin. Bulletin of the Atomic Scientists -tiedejulkaisun tutkijoiden hallinnoima kello on nyt 90 sekuntia vaille puolenyön.

Kylmän sodan alussa vuonna 1947 kehitetty kello symboloi tutkijoiden arviota siitä, miten lähellä ydintuhoa tai muuta katastrofia maailma on. Keskiyö merkitsee maailmanloppua. Kello sijaitsee Chicagon yliopistossa.