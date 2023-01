Turkin ulkoministeri kannattaa Suomen ja Ruotsin Nato-hakemusten erillistä käsittelyä

Myös Turkin ulkoministeri Mevlut Cavusoglu sanoo, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien ratifioinnissa voidaan edetä eri tavalla.

– Jos Nato ja nämä maat (Suomi ja Ruotsi) tekevät sellaisen päätöksen, Turkki voi arvioida hakemukset erikseen. Ensin Naton ja näiden maiden on kuitenkin tehtävä päätös, Cavusoglu sanoi Turkin valtiollisen uutistoimiston Anadolun mukaan.

– Minusta olisi oikeudenmukaista tehdä ero ongelmallisen ja vähemmän ongelmallisen maan välillä, ulkoministeri jatkoi.

Cavusoglun mukaan positiivista edistystä on tapahtunut Suomen kohdalla puolustusvälineteollisuuden tuotteiden viennissä, eikä provokaatioita ole ollut.

– Myös siellä on radikaaleja ryhmittymiä, joilla on erilaisia ideologioita erillään PKK-terroristijärjestön tukijoista, jotka haluavat estää Suomen jäsenyyden.

Cavusoglun mukaan Turkilla ei muuten ole mitään ongelmia Suomen ja Ruotsin kanssa ja se ymmärtää niiden huolen turvallisuudestaan.

– Ensimmäinen huolenaihe on Venäjä, ja ymmärrämme, että he ovat huolissaan siitä. Toinen on terrorismi, ja siksi Turkin huolenaiheita ei pitäisi ainoastaan ymmärtää, vaan ne pitäisi myös hyväksyä. Siksi allekirjoitimme kolmikanta-asiakirjan, Cavusoglu sanoi.

Vaikka Ruotsi onkin ryhtynyt joihinkin toimiin, Ruotsin Nato-jäsenyyden estämistä tavoittelevien ryhmien provokaatiot ovat sysänneet asiat vastatuuleen, Cavusoglu jatkoi.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan sanoi sunnuntaina televisiossa, että Turkki voisi hyväksyä Suomen sotilasliitto Natoon ilman Ruotsia.