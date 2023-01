Turkissa osoitettiin mieltä ja poltettiin Ruotsin lippu – pääministeri pahoittelee äärioikeistolaispoliitikon tempausta Tukholmassa

Turkissa Istanbulissa ja Ankarassa on osoitettu Ruotsia vastaan mieltä sen jälkeen, kun tanskalais-ruotsalainen äärioikeistopoliitikko Rasmus Paludan poltti lauantaina koraanin Turkin suurlähetystön edessä Tukholmassa.

Istanbulissa sadat ihmiset kokoontuivat vastamielenosoitukseen Ruotsin konsulaatin edessä. Samassa yhteydessä poltettiin Ruotsin lippu, kertovat useat ruotsalaismediat, muun muassa SVT.

Mieltä osoitettiin myös Ruotsin suurlähetystön ulkopuolella maan pääkaupunki Ankarassa. Mielenosoittajat eivät hyväksy sitä, että Ruotsi ei estänyt Paludanin tempausta. Mielenosoituksissa nähtiin muun muassa kyltti, jossa luki ”loppu islamofobialle”.

– Ei ole hyväksyttävää, että Ruotsin viranomaiset sallivat suurlähetystön edessä tehdyn provokaation, joka suututtaa monia muslimeita ympäri maailman. Ei ollut sattumaa, että se tapahtui juuri Turkin suurlähetystön edessä, sanoi mielenosoittaja Mesut Emre Balci.

Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson on esittänyt pahoittelunsa Tukholman tapahtumien osalta.

– Sananvapaus on keskeinen osa demokratiaa. Mutta mikä on laillista, ei ole välttämättä sopivaa. Monille pyhien kirjojen polttaminen on syvästi epäkunnioittava teko. Haluan ilmaista sympatiani kaikille muslimeille, joita Tukholman tämänpäiväiset tapahtumat ovat loukanneet, Kristersson kirjoitti Twitterissä.

”Pyhien arvojen kimppuun käyminen ei ole vapautta, vaan barbarismia”

Aiemmin asiaan ottivat kantaa myös Turkin virkaatekevät. Turkin presidentinkanslian edustajan Ibrahim Kalinin mukaan mielenosoituksen salliminen tilanteessa, jossa Turkki oli toistuvasti vaatinut sen kieltämistä, on omiaan ruokkimaan viharikoksia ja islamin vastustamista.

– Pyhien arvojen kimppuun käyminen ei ole vapautta, vaan barbarismia, Kalin evästi.

Turkin hallintoa tukevan turkkilaisen MHP-puolueen edustaja Devlet Bahceli meni vielä pitemmälle.

– Ruotsin Nato-jäsenyyttä ei tulla hyväksymään tämän takia, Bahceli väitti.

Turkin ulkoministeri Mevlut Cavusoglu oli toivonut, etteivät ruotsalaisviranomaiset olisi sallineet mielenilmausta.

– Se on rasistinen toimi, kyse ei ole ilmaisunvapaudesta, hän kommentoi protestia.

Diplomaattilähteen mukaan Turkki on kutsunut Ruotsin suurlähettilään puhutteluun Tukholmaan suunnitellun mielenilmauksen vuoksi. Edustaja on kutsuttu Turkissa puhutteluun jo toista kertaa lyhyen ajan sisään.

Samaisen lähteen mukaan Turkin ulkoministeriön virkamiehet olivat sanoneet suurlähettiläälle, ettei protestin sallimista demokraattisten arvojen puolustamisen verukkeella voida hyväksyä.

Lähteinä myös uutistoimistot AFP ja TT.

Kaisu Suopanki, Arttu Mäkelä