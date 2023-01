Turkki ei ole saanut pyyntöä arvioida Suomen Nato-jäsenyyttä erillään Ruotsista, sanoo Turkin ulkoministeri

Turkille ei ole tullut pyyntöä arvioida Suomen Nato-jäsenyyshakemusta Ruotsista erillään, sanoi Turkin ulkoministeri tänään.

Ulkoministeri Mevlüt Cavusoglu puhui asiasta iltapäivällä tiedotustilaisuudessa, joka näytettiin CNNTürk-televisiokanavalla.

Cavusoglu totesi, että Suomen kanssa on ”vähemmän ongelmia”, mutta sekä sotilasliitto Nato että Suomi ja Ruotsi itse haluavat edistää hakuprosessia yhdessä.

– Meille ei ole tullut virallista ehdotusta Ruotsin ja Suomen jäsenyysprosessien erottamisesta toisistaan. Suomen kanssa ongelmia on vähemmän, mutta sekä Nato että nämä maat puoltavat jäsenyysprosessin edistämisestä yhdessä. Meille ei ole tullut tällaista pyyntöä, Cavusoglu sanoi torstaina televisioidussa yhteisessä tiedotustilaisuudessa Serbian ulkoministerin Ivica Dacicin kanssa.

Cavusoglu: Koraanin polttaminen oli viharikos

Tiedotustilaisuudessa Cavusoglu tuomitsi jyrkästi myös Koraanin polttamisen Ruotsissa, hän kutsui sitä viharikokseksi.

Tanskalaisruotsalaisen äärioikeistopoliitikon Rasmus Paludanin poltettua Koraanin Turkin suurlähetystön liepeillä Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan ilmoitti, että Ruotsin on turha odottaa tukea Nato-jäsenyydelle.

– Tämä alhainen teko on viharikos. Se on rasistinen teko. Kenenkään ei pidä sanoa, että se on sananvapautta, sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, Cavusoglu sanoi.

Ayla Albayrak