Turun Taidegraafikot toi juhlanäyttelynsä Saloon – ”Meillä on täällä museo, jossa on valtavan hienot tilat”

Salon taidemuseo Veturitallissa avautuu lauantaina Painetut maailmat -näyttely.

Näyttely juhlistaa Turun Taidegraafikkojen 90-vuotisjuhlavuotta. Idean näyttelyn tuomisesta Saloon sai yhdistyksen kunniapuheenjohtaja Juha Joro, joka muutti muutamia vuosia sitten Turusta Saloon.

– Meillä on täällä museo, jossa on valtavan hienot tilat, Joro sanoo. Hän on myös kuratoinut näyttelyn.

Näyttelyyn valikoitui 30 hakijan joukosta 12 taiteilijaa. Työnsä Saloon ovat tuoneet Annika Dahlsten, Markku Haanpää, Katri Ikävalko, Sirkku Ketola, Heli Kurunsaari, Miina Laine, Teija Lehto, Sara Manninen, Laura Miettinen, Tiina Vainio, Hanna Varis ja Jirko Viljanen.

– Tuli ehjä harmoninen kokonaisuus. Olen ylpeä lopputuloksesta, Joro summaa.

Taiteilija Sirkku Ketolan Pauloissa-teos koostuu pitkistä paperivuodista, jotka on painettu molemmilta puolilta. Painopintaa on yli kilometrin verran.

–Työtä tehdessä tajusin, miten performatiivista serigrafia on. Keho alkaa liikkua kuin kone, ja väsyneenä tulee virheitä, sanoo Ketola.

Juuri virheissä piilee Ketolan mielestä työn kiehtovuus. Kun teosta katsoo läheltä, voi löytää poikkeamia.

Pauloissa on ollut kerran aiemmin esillä, Helsingissä vuonna 2014. Veturitallissa on esillä myös video, joka näyttää taiteilijan työssään. Valtava painourakka oli koettelemus Ketolalle.

– Lääkäri sanoi, että tenniskyynärpääni pahenee.

Serigrafia on yksi monista taidegrafiikan menetelmistä, joita Veturitallin kokonaisuus tuo esiin. Moni saattaa mieltää taidegrafiikan ennen kaikkea paperiarkille tehdyksi vedokseksi, mutta taidemuoto pitää sisällään paljon muutakin.

– 90-luvun vaihteen jälkeen alkoi tulla kokeellisia tekniikoita, ja myös tilallisia töitä, sanoo Juha Joro.

Suomalaisen taidegrafiikan katsotaan syntyneen 1890-luvulla, jolloin Akseli Gallén-Kallela työsti ensimmäiset puupiirroksensa.

Perinteinen puupiirros on myös taiteilija Teija Lehdon tapa tehdä grafiikkaa. Hän kaivertaa kuvan puulaatalle, minkä jälkeen kuvaan levitetään värit ja painetaan paperille vedos.

– Siinä kiehtoo konkreettisuus. Puu on inhimillistä, Lehto sanoo.

Lehdon tummataustaisissa töissä voi nähdä viittauksia barokin ajan asetelmiin.

– Asetelmagenressä minua kiinnostaa se, miten poimia hetken tunnelma ja siirtää se kuvaan.

Läsnä on myös vanitas-teema – ajatus siitä, kuinka katoavaista kaikki on.

Turun Taidegraafikot 90 vuotta – Painetut maailmat. 28.1.–23.4. Salon taidemuseo Veturitalli.

Haluaisitko kokeilla itse?

Turun Taidegraafikot järjestää työtiloissaan Turussa kaikille avoimia grafiikan viikonloppukursseja. Juhlavuoden kunniaksi kursseja on tänä vuonna erityisen laaja kattaus.

Kursseilla voi tutustua mm. puupiirrosten, metalligrafiikan ja collagrafian tekemiseen. Kursseille voi osallistua ilman aiempaa kokemusta.

Lisätietoja löytyy Turun Taidegraafikkojen verkkosivuilta.

Jussi on Lauriakin tunnetumpi

Veturitallissa on Turun Taidegraafikkojen juhlanäyttelyn kanssa samaan aikaan esillä kuvanveistäjä Ben Renvallin töitä.

Pienoisveistokset on koottu museon omasta kokoelmasta, eikä niitä ole aiemmin ollut yhtä laajasti näytillä. Näyttelyn on koonnut Heidi Grahn.

– Suurin osa teoksista on lahjoitettu kaupungille 1970-luvulla. Sen jälkeen ne ovat olleet sijoitettuna tai varastossa, sanoo museonjohtaja Susanna Luojus.

Salolaisille Renvallin töistä tunnetuin on Seppä Lauri -patsas, joka saa Länsirannassa keväisin valkolakin päähänsä. Uskelan kirkon puistosta löytyy puolestaan Marjatta -veistos ja Turuntie 8:n oven yläpuolelta Radion hengetär -reliefi.

Valtakunnallisesti tunnetuin lienee kuitenkin Jussi-patsas. Renvall suunnitteli hajareisin seisovaa pohjalaismiestä esittävän patsaan palkinnoksi, joka on jaettu elokuva-alalla jo vuodesta 1944 alkaen.