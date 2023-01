Työterveyslaitos: Uusi terveydenhuollon malli vähensi ortopedisten leikkausten toipilasaikoja noin kuukaudella

Erikoissairaanhoidon ja työterveyden tiiviimmällä yhteistyöllä on saatu lyhennettyä potilaiden toipilasaikoja sekä sairauspoissaolojen pituutta, Työterveyslaitos kertoo.

Työote-nimistä toimintamallia käyttämällä toipilasaikaväheni keskimäärin noin kuukauden potilailla, jotka toipuivat ortopedisistä leikkauksista. Tieto koskee Keski-Suomea, jossa malli on ollut käytössä kolme vuotta.

Toimintamallissa erikoissairaanhoidossa potilaalle kirjoitetaan lähtökohtaisesti lyhyt sairausloma. Potilaan työkyvyn tarkempi arviointi siirretään sen sijaan mahdollisimman nopeasti työterveyden vastuulle.

Työterveyslaitos esitteli Työote-mallista saatuja kokemuksia tiedotustilaisuudessa Jyväskylässä keskiviikkona.

– Mallissa erikoissairaanhoidossa ei kirjoiteta esimerkiksi lonkkapotilaalle rutiininomaisesti 2–3 viikon sairauspoissaoloa, ylilääkäri Pauliina Kangas Työterveyslaitokselta kertoo.

– Sen sijaan tehdään lähete työterveyshuoltoon, jossa potilaan työkyky arvioidaan ja työhön paluusta laaditaan suunnitelma.

Kankaan mukaan malli selkeyttää työnjakoa sairaalan ja työterveyshuollon välillä, kun kumpikin osapuoli voi keskittyä potilaan hoidossa ydinosaamiseensa.

– Työterveyden piirissä on Suomessa lähes kaksi miljoonaa ihmistä. Työterveys on ainoa terveydenhuollon toimija, jolla on suora yhteys potilaan työpaikkaan, Kangas sanoo.

– Hoitoprotokolla ei mallissa sinänsä muutu, mutta työkyvyn arviointi siirretään kokonaan työterveyteen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa diagnoosia.

Yksi sairauspoissaolopäivä maksaa työnantajalle 420 euroa

Itä-Suomen yliopistossa on tutkittu toimintamallin kustannusvaikutuksia. Alustavat tulokset ovat professori Janne Martikaisen mukaan lupaavia.

– Tutkimuksen painopiste on ollut arvioida, miten mallin käyttöönotto vaikuttaa Kelan maksamiin etuuksiin ja tuottavuuteen yhteiskunnassa, Martikainen sanoo.

– Lisäksi tarkastelemme sairauspoissaolojen pituudessa tapahtuvia muutoksia.

Martikaisen mukaan toipilasajat ovat pudonneet ortopedisissä potilasryhmissä 25–40 prosenttia Keski-Suomessa. Vastaavia tuloksia on saatu myös Pohjois-Pohjanmaalta, jossa sovelletaan samantyyppistä mallia.

– Meillä on signaaleja, että malli todella vaikuttaa toipilasaikojen pituuteen, Martikainen sanoo.

Martikaisen tutkimuksessa on arvioitu, että yhden työntekijän yksi sairauspoissaolopäivä maksaa työnantajalle noin 420 euroa.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) puolestaan laski vuonna 2014, että sairastamisen vuoksi menetetyn työpanoksen kustannukset ovat Suomessa vuosittain peräti 24 miljardia euroa.

Varsinaisen sairaanhoidon kustannukset muodostavat summasta alle kolmanneksen. Suurin menoerä syntyy STM:n mukaan siitä, että työikäiset ihmiset eivät ole töissä.

– Jos sairauspoissaoloja saadaan vähennettyä, se lisäisi tuottavuutta äkkiä merkittävillä summilla, professori Martikainen toteaa.

Rahoitus katkolla ensi syksynä

Työterveyslaitoksen mukaan Työote-mallia ollaan ottamassa käyttöön kaikilla hyvinvointialueilla, ja sitä aiotaan laajentaa myös perusterveydenhuoltoon ja kuntoutukseen sekä uusiin potilasryhmiin.

Toimintamallista ei ole vielä kerätty systemaattisesti kokemuksia itse potilailta. Tällainen kysely aiotaan kuitenkin toteuttaa kevään aikana eri potilasryhmissä. Kokemuksia halutaan myös mielenterveyden ongelmista, kuten masennuksesta, kärsiviltä potilailta.

Toimintamallin jatko on toistaiseksi auki, koska hankkeen rahoitus on katkolla ensi syksynä. Työterveyslaitoksen mukaan lisärahoituksesta päättäminen on seuraavan hallituksen käsissä kevään eduskuntavaalien jälkeen.

Eetu Halonen