Ukrainan mukaan Leopard-päätöksen viivästyminen maksaa henkiä – Baltian maat vetosivat Saksaan taistelupanssarivaunujen lähettämiseksi

Ukrainan hallinto ilmaisee olevansa turhautunut siihen, että perjantaina Ramsteinin kokouksessa ei saatu aikaan päätöstä saksalaisvalmisteisten Leopard 2 -taistelupanssarivaunujen lähettämisestä Ukrainaan.

Ukrainaa tukevat maat kokoontuivat Ramsteinin lentotukikohdassa Saksassa, mutta kuumeisesti odotettua Leopard-päätöstä ei syntynyt kovasta paineesta huolimatta. Saksan tuore puolustusministeri Boris Pistorius totesi, ettei maa ole vielä päättänyt, toimittaako se Leopardeja Ukrainalle.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin neuvonantaja Myhailo Podoljak sanoi lauantaina Twitterissä, että päättämättömyys maksaa ukrainalaisten henkiä.

– Te autatte kuitenkin Ukrainaa tarvittavilla aseilla ja ymmärrätte, että sodan loppumiselle ei ole muuta vaihtoehtoa kuin Venäjän tappio. Mutta tämä päättämättömyys tappaa lisää meidän kansaamme. Jokainen päivänkin viivytys merkitsee ukrainalaisten kuolemia. Miettikää nopeammin, Podoljak sanoi.

Baltian maat: Saksalla erityisvastuu

Etenkin Saksaa on kritisoitu siitä, että se ei ole vielä antanut taistelupanssarivaunuja Ukrainalle. Esimerkiksi Britannia on jo päättänyt lähettää omia Challenger 2 -taistelupanssarivaunujaan, ja muun muassa Puola on patistanut Saksaa Leopardien lähettämiseen.

Baltian maiden ulkoministerit vetosivat lauantaina Saksaan panssarivaunujen lähettämiseksi.

– Me, Latvian, Viron ja Liettuan ulkoministerit, pyydämme Saksaa toimittamaan Leopard-panssarivaunuja Ukrainaan heti. Tätä tarvitaan Venäjän hyökkäyksen pysäyttämiseksi, Ukrainan auttamiseksi ja rauhan palauttamiseksi Eurooppaan pikaisesti. Johtavana eurooppalaisvaltana Saksalla on tässä suhteessa erityinen vastuu, tviittasi Latvian ulkoministeri Edgars Rinkevics.

Myös Kiovassa käymässä ollut yhdysvaltalainen republikaanisenaattori Lindsey Graham tviittasi perjantaina olevansa turhautunut siihen, kuinka hankala prosessi taistelupanssarivaunujen lähettämisestä on tullut.

– Saksalaisille: lähettäkää tankkeja Ukrainaan, koska he tarvitsevat niitä. On teidän kansallinen intressinne, että (Venäjän presidentti Vladimir) Putin häviää Ukrainassa, Graham sanoi Twitterissä.

– (Yhdysvaltain presidentti Joe) Bidenin hallinnolle: lähettäkää amerikkalaisia tankkeja, jotta muut seuraavat esimerkkiämme.

Yhdysvallat on ollut haluton lähettämään omia Abrams-taistelupanssarivaunujaan, koska ne ovat monimutkaisia ja kalliita ylläpitää eivätkä siksi kovin käytännöllisiä ukrainalaisille.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) sanoi perjantaina, että Suomi on mukana tavalla tai toisella, mikäli päätös Leopardien lähettämisestä Ukrainaan tehdään.

Brittitiedustelu: Sota Ukrainassa on jumiutunut, mutta Venäjä voi edetä Bahmutin alueella

Sota Ukrainassa on yleisesti katsottuna jumiutunut, mutta on mahdollista, että Venäjä voi edetä paikallisesti Bahmutin ympäristössä, arvioi Britannian puolustusministeriö päivittäisessä tiedustelukatsauksessaan.

Viime päivinä raskaimmat taistelut ovat keskittyneet kolmelle alueelle. Ukraina on edennyt maan koillisosassa Kreminnan lähellä ja puolustautunut onnistuneesti Venäjän vastahyökkäykseltä.

Donetskin alueella Bahmutissa venäläisjoukkojen ja Wagner-palkkasotilasyhtiön taistelijoiden uskotaan palautuvan aiemmin tällä viikolla valtaamassaan Soledarissa.

Ukrainan eteläosassa Zaporizhzhjan alueella sodan osapuolet ovat vaihtaneet tykistötulta ja ottaneet muutenkin yhteen.