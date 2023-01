Ulkomaisten opiskelijoiden luparumbaan on puututtava

”Olen kuullut uskomattomia tarinoita”, totesi Turun ammattikorkeakoulun rehtori Vesa Taatila SSS:n jutussa keskiviikkona (SSS 18.1.). Se on helppo uskoa. Virallinen Suomi haaveilee koulutusviennistä jopa miljardibisnestä, mutta käytännön järjestelyt tökkivät.

SSS haastatteli kamerunilaista Theresia Ajaa, jonka pitäisi olla parhaillaan Salossa opiskelemassa kansainvälisessä varhaiskasvatuksen sosionomiohjelmassa. Sen sijaan hän odottelee edelleen kotimaassaan viestiä Suomen lähetystöstä. Yli kymppitonnin lukuvuosimaksu makaa tyhjän panttina Turun ammattikorkeakoulun tilillä.

Kamerunilaisen Ajan matka Suomeen on katkennut Suomen virkakoneiston rattaisiin. Hänelle ei ole edes kerrottu, missä vaiheessa hakemusten käsittely on. Valitettava tilanne ei ole poikkeuksellinen tai uusi. Salossa on ennenkin saatu tuta byrokratian hitaus. Pahimmillaan maahantulon esteet saavat opiskelijan perumaan jo myönnetyn opiskelupaikkansa. Ammattikorkeakoulujen rehtorit syyttävät ulkoministeriötä ja Maahanmuuttovirastoa.

Rehtorien turhautumista on helppo ymmärtää. Edustustojen tehottomuus merkitsee epäonnistumista monella tasolla. Esimerkiksi Ajan olisi tarkoitus opiskella varhaiskasvatuksen ammattilaiseksi, joista Suomessa on parhaillaan huutava pula. Jos hän ei pääse Suomeen, Turun ammattikorkeakoululle aiheutuu tulonmenetyksiä ja hukkaan heitettyä työtä. Salossa uudet opiskelijat lisäisivät vireyttä ja toimeliaisuutta. Eikä sovi vähätellä itse opiskelijan kokemaa harmia, kun urapolku jää jumiin lähtöruutuun.

Nykyisessä hallitusohjelmassa opiskelijat on määritelty työperäisen maahanmuuton painopisteryhmäksi. Toiveissa on ollut, että täällä opiskelevat ulkomaiset nuoret osaajat saataisiin jäämään Suomeen. Ensin kannattaisi huolehtia siitä, että heidät ylipäätään saadaan paikalle.

Opetushallitus julkaisi vuonna 2020 Koulutusviennin tiekartan, jonka toimenpideohjelma ulottuu tähän vuoteen asti. Sen tavoitteissa on muun muassa rakentaa ”esteetön toimintaympäristö kansainvälistymiselle”. Kiire taitaa tulla.