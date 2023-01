Ulkoministeri Haavisto HS:lle: Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden hyväksymiselle kaksi aikaikkunaa

Suomen ulkoministerillä Pekka Haavistolla (vihr.) on mielessään kaksi aikaikkunaa, jolloin Turkki voisi ratifioida Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden, kertoo Helsingin Sanomat. Toinen on helmi–maaliskuussa, hyvissä ajoin ennen Turkin vaaleja, jotka järjestetään 18. kesäkuuta. Toinen mahdollisuus on Turkin vaalien jälkeen ja ennen Naton huippukokousta, joka järjestetään tänä vuonna Liettuassa Vilnassa 11.–12. heinäkuuta.

Ruotsissa Sälenin turvallisuuskonferenssiin osallistuva Haavisto pohti Nato-jäsenyyden hyväksymisaikataulua HS:n haastattelussa sunnuntaina.

Jos Turkki ei ratifioi Suomen ja Ruotsin jäsenyyksiä näiden aikaikkunoiden puitteissa, Haaviston mielestä edessä on epämiellyttävä kysymys.

– Sen jälkeen alkaa tulla se kysymys, että onko Natossa avoimet ovet. Jos maat täyttävät Naton kriteerit, kuten Suomi ja Ruotsi, ja 28 maata on jo ratifioinut, tulee Natoon itseensä kohdistuva paine, että ovatko ovet oikeasti auki, jos ei ole mahdollista liittyä, Haavisto sanoi.