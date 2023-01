USA:n edustajainhuoneessa jo kuudes äänestys puhemiehestä johti vesiperään – edustajainhuone lähti tauolle

Yhdysvalloissa kongressin edustajainhuoneen kriisi jatkuu yhä. Edustajainhuone ei saanut valittua itselleen puhemiestä kuudennellakaan kierroksella.

Muun muassa CNN:n ja New York Timesin mukaan tulokset säilyivät jälleen kerran muuttumattomina päivän kahdesta aiemmasta kierroksesta.

Puhemieheksi kaavailtu republikaanien Kevin McCarthy sai keskiviikkona iltapäivällä paikallista aikaa pidetyssä äänestyksessä edelleen vain 201 ääntä. Republikaanien äärilaidan ehdokas Byron Donalds sai 20 ääntä, kuten edelliselläkin kierroksella.

Demokraattien vähemmistöjohtaja Hakeem Jeffries sai kuudennellakin kierroksella 212 ääntä, kuten kaikissa edellisissäkin äänestyksissä.

Yksi edustajainhuoneen republikaaniedustajista on lisäksi pidättäytynyt jälleen äänestämästä, aivan niin kuin aiemmissa keskiviikkoisissa äänestyksissä. Tämä on sikäli merkittävää, että se laskee puhemieheksi tarvittavan edustajan vähimmäisäänimäärän 217:ään. Koska McCarthy ei päässyt lähellekään tätä, jäi päätös tälläkin kierroksella merkityksettömäksi.

Kongressi ei voi aloittaa toimintaansa ennen kuin puhemies on valittu. Edustajainhuone kokoontuu jälleen kahdeksalta illalla eli aamukolmelta torstaina Suomen aikaa.

Edustajainhuone lähti kuudennen äänestyskierroksen jälkeen muutamaksi tunniksi tauolle, jotta republikaanit voisivat päättää strategiasta ennen jatkamista.

McCarthylla riittää luottoa, että tarvittaviin ääniin päästään

Tiistain äänestykset olivat ensimmäiset yli sataan vuoteen, joissa puhemiestä ei saatu valittua suoraan ensimmäisellä kierroksella.

Republikaaneilla on edustajainhuoneessa enemmistö paikoin 222–212. Puhemiehen valintaan voi kulua kauankin, sillä 1850-luvun puolivälissä puhemiehestä äänesteltiin kaksi kuukautta.

McCarthy vakuutti tiistaina, ettei tule jättämään tällä kertaa kisaa kesken kuten teki vuonna 2015. Tuolloinkaan McCarthy ei onnistunut saamaan taakseen riittävästi kannatusta, jotta olisi tullut valituksi Yhdysvaltain kolmanneksi korkeimpaan virkaan presidentin ja varapresidentin jälkeen.

Kuudennen äänestyskierroksen jälkeen McCarthy sanoi CNN:lle, että hän aikoisi keskustella tilanteesta nyt muiden republikaanien kanssa. McCarthylla riitti edelleen luottoa, että tarvittavaan äänimäärään päästään vielä.

– Pääsemme 218:aan, me ratkaisemme ongelmamme ja teemme kaikki työtä yhdessä, hän sanoi uutiskanavalle.

– Meillä on 90 prosenttia äänistä. En ole ikinä nähnyt päätäntäelintä, missä 10 prosenttia kontrolloi 90 prosenttia. Niin ei vain tapahdu, hän lisäsi, vaikka vähemmistöäänet ovat tähän mennessä estäneet hänen suunnitelmansa jo useaan otteeseen.

Trump kehotti äänestämään McCarthya

Yhdysvaltain ex-presidentti Donald Trump kehotti keskiviikkona edustajainhuoneen republikaanien oikeistosiiven kannattajia äänestämään Kevin McCarthya edustajainhuoneen puhemieheksi.

Puhemiehestä äänestettiin jo tiistaina kolme kertaa, mutta McCarthyn menestys ei ollut häävi. Kahdella ensimmäisellä kierroksella hän sai 203 ääntä ja kolmannella 202 ääntä, kun valintaan olisi tarvittu 218 ääntä. Ennakkosuosikin äänisaalis on siis laskenut jokseenkin kierrosten saatossa.

McCarthyn vastustajat torjuvat kiihkeästi kompromissit eivätkä ole valmiita äänestämään häntä vain, jotta puhemies saataisiin valittua.

McCarthyn surkeasta menestyksestä kertoo sekin, että hän on hävinnyt joka kerta demokraattien vähemmistöjohtaja Hakeem Jeffriesille. Demokraattijohtajan valinta olisi kuitenkin erittäin epätodennäköistä, koska republikaaneilla on enemmistö edustajainhuoneessa.

– Kaikkien suurenmoisten edustajainhuoneen republikaanien on nyt aika äänestää Keviniä, sinetöidä asia ja korjata voitto. Republikaanit, älkää kääntäkö suurta voittoa suureksi ja häpeälliseksi tappioksi, Trump evästi.

Gaetz: McCarthy ei usko mihinkään

Jos McCarthy päättää lopulta vetäytyä puhemieskisasta, saattavat puolueet pyrkiä etsimään republikaaniehdokasta, joka suostuisi tekemään yhteistyötä myös puoluerajojen ylitse.

Republikaanit neuvottelisivat ensin kuitenkin oman puolueensa sisällä. Republikaanien keskuudesta varteenotettavimmat vaihtoehdot voisivat tässä tapauksessa olla edustajainhuoneen enemmistöjohtajan rooliin nousemassa ollut Steve Scalise ja oikeiston suosima Jim Jordan.

Osalle McCarthyn vastustajista tietyt kalifornialaisedustajan poliittiset näkemykset ovat nousseet ongelmaksi, mutta monelle McCarthy itse on ollut ongelma.

– Joka ikinen republikaani kongressissa tietää, ettei Kevin oikeasti usko mihinkään. Hänellä ei ole ideologiaa, Floridaa edustava Matt Gaetz kirjoitti vastikään McCarthysta.

Myöhään tiistai-iltana Gaetz kritisoi McCarthyn päätöstä siirtää tavaransa puhemiehen toimistoon ennen aikojaan.

– Kuinka kauan hän voi pysyä siellä, ennen kuin häntä kohdellaan asunnonvaltaajana, Gaetz tiedusteli kongressirakennuksia ylläpitävältä virastolta kirjeessä.

New York Times kysyi keskiviikkona Gaetzilta, uskooko hän siihen, että valinta saadaan tehtyä keskiviikon aikana, mihin hän vastasi ”ei”.

Pelosi halusi järjestää virkavalan vannomisia kotijoukkojen iloksi

Keskiviikkoisissa äänestyksissä kapinaryhmän ääniä kerännyt floridalaisedustaja Byron Donalds on New York Timesin mukaan poikkeuksellinen ehdokas tehtävään. Tavallisesti puhemieheksi valitaan kokenut poliitikko, mutta Donalds on vasta toisen kauden kongressiedustaja. Tai hän olisi, mutta yksikään kongressiedustaja ei ole päässyt vannomaan virkavalaansa puhemiesäänestyksen jumiutumisen vuoksi.

CNN:n mukaan väistyvä puhemies demokraattien Nancy Pelosi kertoo Washingtoniin kokoontuneen myös kongressiedustajien perheenjäseniä, sillä edustajia on ollut määrä vihkiä virkaansa.

Pelosi oli keskiviikkoaamuna peräänkuuluttanut, että kongressissa järjestettäisiin keskiviikkona kotijoukkojen iloksi seremoniallisia virkavalan vannomisia. Pelosin mukaan mahdollisuutta tähän oli selvitetty, mutta vastaus oli, ettei seremoniallisuuksia voida suorittaa ilman puhemiestä.

Äänestysjumi sekoitti perimysjärjestyksen

Koska edustajainhuoneessa ei ole saatu valittua puhemiestä, presidentin perimysjärjestyksessä toisena on toistaiseksi 72-vuotias demokraattisenaattori Patty Murray, kertoo New York Times.

Kaksi kuukautta sitten Murray oli lehden mukaan vaarassa menettää paikkansa senaatissa, mutta tiistaina hän vannoi virkavalansa jo kuudennelle kaudelleen, ja nyt hän on toisena perimysjärjestyksessä heti varapresidentti Kamala Harrisin jälkeen.

Kolmantena perimysjärjestyksessä on perinteisesti senaatin enemmistöpuolueen pisimpään palvellut jäsen, mutta edustajainhuoneen jumiutumisen vuoksi perimysjärjestys on poikkeuksellisesti sekaisin. Jo 30 vuotta senaatissa ollut Washingtonia edustava Murray korvasi perimysjärjestyksessä vermontilaissenaattori Patrick Leahyn, joka on jäänyt eläkkeelle.

Murrayta pidempään on palvellut kalifornialaissenaattori Dianne Feinstein, mutta hän ei suostunut ottamaan vastuutehtävää vastaan.

—

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

Arttu Mäkelä, Lassi Lapintie, Kaisu Suopanki