Uudistettu Vuoden urheilija -palkinto on tehty Salossa – se sisältää viestin edelliseltä voittajalta

Torstaina Helsingissä järjestettävän Suomen Urheilugaalan odotetuin hetki on luonnollisesti Vuoden urheilijan valitseminen.

Urheilutoimittajain liiton äänestys järjestettiin jo 76:nnen kerran, mutta tällä kertaa voittaja saa uuden palkinnon, joka on valmistettu pitkälti Salossa.

Uusi palkinto on tehty Outokummun ruostumattomasta teräksestä, joka on jalometallipinnoitettu kullalla. Palkinnon on valmistanut salolaisen Protohouse Finlandin Aki Mertsola ja palkinnon laserkaiverruksesta on vastannut salolaisen Laser Quality Markingsin Kim Nivalinna.

Palkinnon on suunnitellut oululaislähtöinen ja nykyisin Rotterdamissa asuva Minna Viitalähde.

Palkinto muistuttaa viestikapulaa ja sen tarkoitus on kiertää vuosittain aina seuraavalle urheilijalle. Palkinnon sisään on kätketty kaikkien aikaisempien voittajien nimet vuodesta 1947 alkaen sekä viesti palkinnon edelliseltä voittajalta – tässä tapauksessa Vuoden 2021 urheilijalta uimari Matti Mattssonilta.

– Mitä Mattsson kirjoittaa Vuoden urheilijalle, se tullaan ehkä jossain vaiheessa kuulemaan palkitsemisen jälkeen, Urheilutoimittajain liiton pääsihteeri Nina Jakonen vinkkaa.

Urheilugaala torstaina Helsingin jäähallissa kello 18 alkaen. Yle lähettää tilaisuuden suorana Areenassa ja TV2:ssa (klo 20 alkaen).