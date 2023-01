Uusia nimiä presidenttikisaan

Kevään eduskuntavaalikampanjat pyörähtävät täyteen vauhtiin, mutta samaan aikaan viritellään jo presidentinvaalin asetelmia. Presidentti Sauli Niinistön kaudet tulevat täyteen, ja seuraaja valitaan ensi vuoden alussa. Presidentinvaalien ensimmäinen kierros järjestetään tammikuussa 2024.

Ylen teettämässä presidenttikyselyssä nähtiin pieniä liikahduksia verrattuna aikaisempiin gallupeihin. Kärkipaikka vaihtui, ja listalta löytyy myös uusia nimiä.

Kärkeen kiri ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.), kun Ylen viime vuoden maaliskuun kyselyssä ykköspaikkaa piti keskustataustainen Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn. Nyt Rehn tipahti toiselle sijalle. Haavistoa kannatti 25 ja Rehniä 14 prosenttia.

Haavisto on suosittu etenkin naisten parissa ja nuoremmissa ikäryhmissä. Rehn taas kerää kannatusta suurituloisilta ja maaseudulta.

Kyselyn nopein nousija on Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola, joka on kolmantena 11 prosentin kannatuksella. Hän saa tukea tasaisesti miehiltä ja naisilta.

Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Jussi Halla-aho ja pääministeri Sanna Marin (sd.) saivat kumpikin seitsemän prosentin kannatuksen. Heti perässä tulee entinen pääministeri Alexander Stubb (kok.) kuudella prosentilla.

Presidentinvaalien kiinnostavuudesta kertoo, että kyselyssä tuli esille myös uusia nimiä.

Aiemmin mukana olleiden nimien lisäksi listalle nousivat puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) ja Suomen Yhdysvaltain suurlähettiläs Mikko Hautala. Kumpikin sai kahden prosentin kannatuksen.

Todennäköistä on, että uusia nimiä löytyy lisää seuraavissa gallupeissa.

Kun suositulle Sauli Niinistölle haetaan seuraajaa, voi päivän politiikan ulkopuolelta tulevalla ehdokkaalla olla hyvä tilaisuus. Samalla tavalla Martti Ahtisaari nousi presidentiksi vuonna 1994 SDP:n ehdokkaana.

Kansalaisliikkeen ehdokkaana presidentiksi on vaikea nousta varsinkin ensimmäiselle kaudelle. Paras kanava avautuu puolueorganisaation kautta. Mikään ei estä puoluetta nostamasta ehdokkaaksi henkilöä myös tuttujen poliitikkojen ulkopuolelta.

Kun Venäjä käy julmaa hyökkäyssotaa Ukrainassa, kansalaiset odottavat uudelta presidentiltä näkemyksiä ja linjauksia ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Presidentti Niinistö on näyttänyt hyvää mallia.

Tämän kyselyn henkilöistä kiinnostavia nimiä ovat ainakin suurlähettiläs Mikko Hautala ja Upin Mika Aaltola. Hautala on toiminut suurlähettiläänä aiemmin myös Moskovassa, ja tuntee ulko- ja turvallisuuspolitiikan hyvin. Aaltola taas on tuttu televisiosta, kun hän on kommentoinut Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa.

Varsinaiseen ehdokkuuteen on vielä matkaa. Ensinnäkin heidän halukkuutensa lähteä ehdokkaaksi on epävarmaa, ja myös puolueiden ehdokasvalinnat ovat vielä auki.