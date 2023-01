Salon Vilpas Koripallo ry:n lisenssipelaajamäärän putoaminen ei päättynyt siihen, kun Suomessa luovuttiin koronavirukseen liittyneistä rajoituksista. Takapakkia on tullut meneillään olevalla kaudellakin merkittävästi.

Vielä viisi vuotta sitten, kaudella 2017–2018 Vilppaassa oli 542 lisenssipelaajaa. Vuodenvaihteessa 2022–2023 lukema on 348. Laskua on siis tapahtunut yli kolmasosan verran.

Luvut ovat siinäkin mielessä vertailukelpoisia, että esimerkiksi syyskauden koripallokoululaiset on ynnätty mukaan. Kun myös Perniön Urheilijoiden pelaajamäärä on pudonnut kyseisenä viiden vuoden ajanjaksona 120:stä 71:een ja somerolaisessa Arska-Basketissakin on tultu alaspäin, näyttävät Salon seudun numerot totuttuun nähden heikoilta.

Kontrasti on suuri siihen, että keväällä tehtäneen valtakunnallisesti uusi ennätys lisenssipelaajien määrässä. Edellinen ennätys tuli viime vuonna, ja nyt pelaajamäärä on suurempi kuin tasan vuosi sitten.

Niinpä Vilppaan status on nyt huomattavan erilainen kuin aiemmin. Kaudella 2017–2018 sillä oli kaikista suomalaisseuroista kuudenneksi eniten lisenssipelaajia, tällä hetkellä 16:nneksi eniten. Varsinais-Suomesta on mennyt edelle Turun NMKY ja muualta läntiseltä alueelta kolme pirkanmaalaista seuraa. Toki Vilpas on edelleen Suomen mittakaavalla keskisuuri yksikkö.

Osasyitä Salon tilanteeseen on helppoa löytää. Yksi niistä on korona. Ennen sitä Vilppaassa oli vielä lähes 500 pelaajaa.

Silti samaan aikaan pitää muistaa se, että valtakunnallisesti tilanne on viime vuosinakin ollut positiivinen. Samoin paikallinen jalkapallo ja sisälajeista lentopallo (ensisijaisesti Salon Viesti) ovat selvinneet tilanteesta merkittävästi paremmin.

– Korona on jo vähän kulunut selitys. Toki sitä myötä osa jäi pois, kun aluksi pystyi harjoittelemaan vain itsenäisesti. Taustalla on silti kuitenkin myös muita asioita, miettii Vilppaan toiminnanjohtaja Sami Toiviainen.

Sellaisiksi hän nostaa lasten liikunnan vähentymisen sekä yleisen taloudellisen tilanteen.

– Perheiden on tehtävä valintoja näinä aikoina, kun kulut ovat nousseet joillakin enemmän ja joillakin vähemmän.

Salon lapsimäärä on vähentynyt ja tulee ennusteiden mukaan vähenemään merkittävästi vielä pitkään.

– Se asia ei välttämättä vielä näy kovin merkittävästi pelaajamäärissä, sillä on syytä muistaa myös aikuispelaajien luvun pienentyneen merkittävästi, Toiviainen miettii.

– Mutta tietysti lapsimäärän putoaminen on pidemmällä tähtäimellä huolestuttavaa. Miten lapsia riittää eri lajeihin? Jossain vaiheessa on varmasti isomman keskustelun paikka seurojen välillä esimerkiksi siitä, miten kausimaksuja hoidetaan nuoren harrastaessa useampia lajeja, hän jatkaa.

Tällä kaudella on tapahtunut myös joitain positiivisia asioita.

– Meille tuli yllättävänkin paljon uusia 11–13-vuotiaita poikia, Toiviainen sanoo.

Yleisesti määrät ovat pienentyneet tasaisesti niin poikien kuin tyttöjenkin osalta. Miespuolisia on kaikista pelaajista lähes kolme neljäsosaa.

– Seuraavat pari–kolme vuotta kertovat paljon siitä, mihin tilanne alkaa pidemmässä juoksussa kehittyä. Emme voi vain tyytyä siihen olettamukseen, että Vilppaan koripallo on Salossa tunnettu brändi, Toiviainen huomauttaa.

Joukkuetoiminnan tilannetta hän pitää suhteellisen hyvänä. Juuri tämänhetkisen vaiheen hyvistä puolista kertoo kolme joukkuetta U16- ja U19-ikäisten SM-sarjoissa eli Suomen kymmenen parhaan joukossa.

Haasteet ja myös kasvupotentiaali liittyvätkin nuorempiin.

– Tottakai on tärkeää, että osaamme markkinoida Vilpasta. Sitäkin olennaisempaa on silti laadun parantaminen koripallokoululaisten ja nuorimpien juniorien toiminnassa. Toivon mukaan pystymme jollain aikavälillä palkkaamaan lisäresursseja nimenomaan sinne pienimpien lasten kanssa tehtävän työn kehittämiseen, linjaa Toiviainen.

KORIPALLON LISENSSIPELAAJAMÄÄRÄT

Suurimmat ovat kasvaneet, Salossa pudotusta

Salolaisseurat

Kausi 2022–2023 (tilanne 5.1.2023): Vilpas 348, Perniön Urheilijat 72, Mesuca Basket 38, Salon Toverit 11. Yhteensä 469.

Kausi 2017–2018: Vilpas 542, PeU 120, Mesuca 24, SaTo 15, Salon Palloilijat 14. Yhteensä 705.

Suomen suurimmat seurat

Kausi 2022–2023: 1) Helsingin NMKY 1 410, 2) Tapiolan Honka 1 069, 3) Leppävaaran Pyrintö 764, 4) Tampereen Pyrintö 689, 5) PuHu Juniorit 668, 6) HoNsU 625… 16) Vilpas 348.

Kausi 2017–2018: 1) HNMKY 1 226, 2) Honka 1 050, 3) Tampereen Pyrintö 716, 4) Leppävaaran Pyrintö 655, 5) PuHu Juniorit 586, 6) Vilpas 542.

Lähde: Koripalloliiton lisenssitilasto.

AND1 pitää kausimaksut kohtuullisina

Torstaina alkaneen AND1-junioriturnauksen merkitys on taloudellisesti ja sitä kautta myös Vilppaan pelaajamäärällisesti erittäin suuri. Tilannetta ei ole suinkaan helpottanut se, että kahden viime vuoden turnaukset ovat menneet koronan vuoksi enemmän tai vähemmän pilalle.

Siksikin tämänvuotinen yli sadan joukkueen osallistujamäärä on ilahduttava. Turnauksen tuotot – vuosittain kymmeniätuhansia euroja – ovat suuntautuneet hyvin pitkälti junioritoimintaan.

– AND1:n avulla kausimaksut on pystytty pitämään vähintään kohtuullisina, ja se on ehdottomasti lähtökohta jatkossakin, toteaa AND1:n turnauspäällikkö Kirsi Aarikka-Laanti.

Resurssien vahvistamisen yksi päämäärä on yhden uuden valmentajan palkkaaminen nimenomaan junioripuolelle.

– Silloin olisi mahdollista entisestään järkeistää työtehtäviä. Yhden henkilön ei tarvitsisi tehdä niin paljon, että työnkuva muuttuisi mahdottomaksi, miettii Vilppaan toiminnanjohtaja Sami Toiviainen.