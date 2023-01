Valiokunta jatkaa translain käsittelyä torstaina – lakihankkeen tukeminen on kokoomuslaisille omantunnonkysymys puoluekokouksen linjauksesta huolimatta, sanoo puolueen kansanedustaja Mia Laiho

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö translain uudistamisesta ei valmistunut vielä keskiviikkona.

Valiokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok.) kertoo, että kokoomus kannattaa translain muutosta, mutta haluaa hallituksen esitykseen yhä tiettyjä täsmennyksiä.

Uudistuksessa ihminen voisi vahvistaa juridisen sukupuolensa omalla ilmoituksella. Valiokuntakäsitellyssä kokoomus on kaivannut hallituksen esitykseen rajausta siitä, kuinka usein vahvistamisen voisi tehdä. Puolue on pitänyt esillä vähintään vuoden aikarajaa ja perustellut asiaa väärinkäytösten riskin vähentämisellä.

– Transihmisten osalta väärinkäytöksen pelkoa ei ole, vaan lakia halutaan tehdä paremmaksi niin, että se palvelee heitä eikä siinä ole väärinkäyttömahdollisuuksia, Laiho sanoi.

Kokoomus on viisi vuotta sitten puoluekokouksessaan pitänyt vahvistamisen alistamista psykiatrien lausunnoille itsemääräämisoikeuden vastaisena. Keskiviikkona Laiho kuitenkin sanoi, että esitys on ”varmasti kaikille” puolueen edustajille omantunnonkysymys. Hän perusteli asiaa sillä, että hallituksen esitys on puoluekokouksen linjausta laajempi.

– Uskoisin, että kukin edustaja itse miettii ja päättää, voiko olla tämän esityksen takana. Toivon, että saamme esityksen eteenpäin.

Etukäteen on ollut tiedossa, että osa hallituspuolue keskustan edustajista vastustaa lakimuutosta. Asia on kuitenkin käyty läpi hallituksessa, ja hankkeen on odotettu löytävän hyväksymiseen riittävän enemmistön eduskunnassa.

Eduskunnan täysistunto äänestää lakihankkeen kohtalosta sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön pohjalta. Valiokunnan seuraava kokous on torstaina. Valiokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.) vahvisti, että käsittely jatkuu silloin. Hän poistui kokouspaikalta rivakasti Akavan vaalipaneeliin.

– Toivotaan, että huomenna saadaan valmiiksi, SDP:n Ilmari Nurminen sanoi mietinnöstä.

Ilkka Hemmilä, Sanna Nikula