Valituksen jättänyt Kouvot vaatii itselleen samaa kohtelua kuin muille – ”Onhan tämä surullista”

Kouvot Basket Oy:n toimitusjohtajan Tommi Alastalon mukaan seuralle oli itsestään selvää, että jos Korihait–Pyrintö-ottelun tulos mitätöidään ja uusintaottelu pelataan ensi viikolla, Kouvot tulee vaatimaan BC Nokia -ottelun uusimista.

– Meillä on Koripalloliitolta mustaa valkoisella, ettei BC Nokia -ottelua voi pelata runkosarjan päätöskierroksen (21.1.) jälkeen. Nyt kun liitto on muuttanut aikatauluja, että ensi viikolla voidaankin pelata, niin meille oli ihan selvä juttu, että teemme asiasta valituksen, Alastalo kertoi perjantaina.

Koripalloliiton kilpailujaos määräsi joulukuussa Kouvoille teknisen tappion BC Nokialle 0–40, koska rajusta flunssa-aallosta kärsinyt Kouvot ei saanut viittä tervettä pelaajaa kentälle. Ottelu piti pelata 12. joulukuuta ja tuossa vaiheessa Korisliigan runkosarjaa oli jäljellä 41 päivää.

Kouvot ehdotti ottelun pelaamiseksi useita eri pelipäiviä, joista yksikään ei sopinut BC Nokialle. Perusteluina BC Nokia käytti muun muassa amerikkalaispelaajien sekä päävalmentaja Greg Gibsonin jo sovittuja ulkomaanmatkoja.

SSS:n tietojen mukaan pelipäiväksi ei kuitenkaan saanut ehdottaa runkosarjan päätöskierroksen (21.1.) ja jatkosarjojen avauskierroksen (28.1.) välistä aikaa.

Nyt kuitenkin Korihaiden ja Pyrinnön välinen uusintaottelu pelataan 24. tammikuuta eli ajankohtana, jolloin Kouvot–BC Nokia-ottelua ei saanut pelata.

Kouvot kertoikin välittömästi Korihait–Pyrintö-uusintaottelusta tehdyn päätöksen jälkeen, että seura aikoo vaatia myös BC Nokia -ottelun pelaamista uudelleen.

– Vaadimme samaa oikeutta meille kuin muille, Alastalo kertoi.

Mikäli Kouvot–BC Nokia-ottelun lopputulos 0–40 mitätöidään ja ottelu uusitaan, Korisliigan sarjataulukko menee kerralla uusiksi. Ennen päätöskierrosta BC Nokia (11 voittoa/10 tappiota) on viidentenä ja Kouvot (10/11) seitsemäntenä. Kuusi parasta selviää runkosarjan päätteeksi ylempään jatkosarjaan.

Jokainen ymmärtää, miten suuri urheilullinen merkitys ylemmän jatkosarjan paikalla on, mutta sillä on myös merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.

– En osaa sanoa tarkkoja summia, mutta onhan sillä ylemmän jatkosarjan paikalla valtava merkitys myös taloudellisesti. Esimerkiksi Vilpas tai Karhu ovat joukkueita, jotka vetävät meillä noin 200 katsojaa enemmän kuin esimerkiksi Korihait. Sillä on myös kouvolalaiselle yleisölle iso merkitys, Alastalo muistuttaa.

Kerrataan vielä: päivää ennen Korisliigan runkosarjan päätöskierrosta ollaan tilanteessa, jossa ainakin yksi, ehkä jopa kaksi ottelua pelataan uudelleen.

Vaikka Koripalloliiton liittohallitus on luvannut käsitellä Kouvojen valituksen viikonlopun aikana, lauantain päätöskierroksen jälkeen ei olla vielä varmoja, mitkä joukkueet selviävät ylempään ja mitkä alempaan jatkosarjaan.

Jatkosarjojen pitäisi alkaa ensi viikon lauantaina (28.1.), sitä ennen kotijoukkueiden pitäisi varata hallit ja vierasjoukkueiden linja-autot otteluita varten. Puhumattakaan katsojista, jotka tietävät pahimmassa tapauksessa vain kaksi päivää ennen jatkosarjojen avausottelua missä ja mihin aikaan oma joukkue pelaa.

Korisliigan toistuvat kohut ja pitkittyneet päätökset ovat synnyttäneet liigaseuroissa todella vahvan opposition Koripalloliiton toimintaa vastaan.

Kun kysyn Alastalolta, miksi Korisliiga kulkee kaudesta toiseen kohusta kohuun, hän nauraa pitkään ja toteaa:

– Ehkä parempi jättää kertomatta tämän hetken ajatukseni lehteen, Alastalo sanoo.

Hän kuitenkin vakavoituu välittömästi.

– Onhan tämä surullista. Me olemme kuitenkin ammattilaissarja. Jos on seuroilla peiliin katsomisen paikka, niin on kyllä liitollakin. Sääntöjen pitää olla selkeät ja kaikille varmasti tiedossa, ettei tulisi tulkintoja ja epäselvyyksiä.

– Eikä ammattilaissarjassa voi jatkossa jättää asioita seurojen sovittavaksi, Alastalo kertoi viitaten BC Nokia -otteluun.

Kouvot on jo tehnyt varmuuden vuoksi salivarauksen sekä tiistaille että keskiviikolle mahdollista uusintaottelua varten.